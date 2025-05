Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên bàn giao nhà cho hộ khó khăn tại phường Chi Lăng

Căn nhà được xây dựng với tổng diện tích 60 m², gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 nhà vệ sinh. Sau hơn một tháng thi công, công trình đã hoàn thành với tổng kinh phí hơn 167 triệu đồng. Trong đó, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên) hỗ trợ 60 triệu đồng và 200 ngày công lao động; cán bộ, chiến sĩ Công an phường Chi Lăng đóng góp 7,6 triệu đồng (tương đương 1 ngày lương/người) để mua sắm các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt gia đình; phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng.

Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên cùng các đại biểu bàn giao nhà ở cho hộ bà H’Ya. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi lễ bàn giao, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phường Chi Lăng cũng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực cho gia đình bà H’Ya.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xoá nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025 do Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên phát động; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, chung tay vì cộng đồng của lực lượng Công an nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.