Trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về công tác cán bộ

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Sáng 1-10, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì hội nghị trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 3 từ trái sang) trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm. Ảnh: Đoàn Bình

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn về việc: Điều động ông Nguyễn Bá Thạch-Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh; bổ nhiệm ông Lê Dũng Linh-nguyên Trưởng phòng Cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; điều động ông Trần Nguyên Tú-Chủ tịch Công ty TNHH Lâm Nghiệp Quy Nhơn đến nhận công tác tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh; điều động ông Cái Minh Tùng-Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh đến nhận công tác tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn; bổ nhiệm ông Nguyễn Gần-Trưởng phòng Điều hành dự án 1 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Thời hạn bổ nhiệm các cá nhân là 5 năm, kể từ ngày 1-10-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng hoa chúc mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực trong công tác của mỗi đồng chí trong suốt thời gian qua. Đồng thời, mong muốn các đồng chí vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, trình độ chuyên môn, không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Thay mặt các đồng chí vừa được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Bá Thạch đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh đã tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Các đồng chí mới được bổ nhiệm, điều động cũng thể hiện quyết tâm, chung sức đồng lòng xây dựng đơn vị phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

