Trận Messi đấu trí Lewandowski xác lập kỷ lục người xem, Ronaldo tiến sát cột mốc 1.000 bàn

Sáng 10-9, trận so tài của Messi và chân sút kỳ cựu Lewandowski trên sân Soldier Field giữa CLB Inter Miami hòa đội chủ nhà Chicago Fire FC với tỷ số 1-1 tại giải MLS, đã xác lập kỷ lục người xem với 63.094 CĐV.

Messi giúp đối thủ Chicago Fire FC lập kỷ lục lịch sử của CLB

Với số người xem đến kín sân Soldier Field, tổng cộng là 63.094 CĐV, đã được giải MLS (Mỹ) xác nhận đây là kỷ lục người xem ở mức cao nhất trong toàn bộ lịch sử của CLB Chicago Fire FC.

Hiệu ứng từ Messi và cuộc so tài lần đầu tiên của danh thủ này với chân sút kỳ cựu Robert Lewandowski trên sân cỏ nước Mỹ, đã tạo cơn sốt người xem trên sân Soldier Field ở Chicago, Illinois.

Messi lần đầu tiên đối đầu Lewandowski tại Mỹ, giúp CLB Chicago Fire FC hưởng lợi lớn với khán giả đến kín sân Soldier Field. Ảnh: Reuters

Số khán giả đông đảo cũng đã được đền đáp xứng đáng bằng màn trình diễn mãn nhãn của cả hai đội. Messi và Lewandowski đã phô diễn đẳng cấp đỉnh cao đầy hấp dẫn. Chân sút người Ba Lan, Lewandowski sớm mở tỷ số 1-0 cho Chicago Fire FC ngay phút thứ 10 chỉ sau cú sút đầu tiên.

Sau bàn thua sớm, Messi dẫn dắt các đồng đội Inter Miami thi đấu áp đảo đội chủ nhà Chicago Fire FC. Anh tạo ra đến 5 cơ hội cho các đồng đội ngay trong hiệp 1, nhưng vẫn không tìm được bàn gỡ hòa.

Phải sang hiệp 2, ngay phút 48 công thức quen lặp lại, Messi đá phạt góc hoàn hảo để Casemiro đánh đầu ghi bàn gỡ hòa tỷ số 1-1 cho Inter Miami. Đây là bàn thứ 3 liên tiếp Casemiro ghi cho Inter Miami và đều do Messi kiến tạo từ các pha đá phạt góc.

Với bàn gỡ hòa, Messi và đồng đội gia tăng sức ép để tìm trận thắng. Nhưng họ đã vấp phải đội chủ nhà Chicago Fire FC thi đấu lăn xả để bảo vệ khung thành.

Tổng cộng, Messi đã tạo ra đến 9 cơ hội ghi bàn cho các đồng đội Inter Miami, và cả tự mình thực hiện một số cơ hội khác, bao gồm các quả sút phạt sở trường. Nhưng chung cuộc, danh thủ này và các đồng đội ở tuyến đầu như Suarez và Berterame đều bỏ lỡ. Qua đó, nhận trận hòa thứ 2 liên tiếp gần đây tại MLS.

Inter Miami hiện có 44 điểm sau 24 trận, vẫn kém xa đội đầu bảng Nashville SC (53 điểm) trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS, cũng như trên bảng xếp hạng tổng 30 CLB tranh danh hiệu vô địch Supporters' Shield.

Với Messi, anh chỉ bổ sung thành tích với 423 lần kiến tạo trong sự nghiệp, trong khi con số bàn thắng vẫn đứng lại ở 927 bàn.

Trong khi đó, Ronaldo hiện đã ghi được 979 bàn trong sự nghiệp sau khi góp 1 bàn trong trận Al Nassr thắng Abha với tỷ số 2-1 ở vòng 6 giải Saudi Pro League cùng ngày 10.9. Với bàn thắng này, Ronaldo tiến sát cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, khi chỉ còn 21 bàn nữa là hoàn tất. Trong khi, Messi vẫn còn đến 73 bàn.

Theo Giang Lao (TNO)