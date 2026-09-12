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Thí sinh Lê Kiều Oanh đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026

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BẢO NGỌC BẢO NGỌC
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(GLO)- Tối 10-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 đã khép lại với vương miện thuộc về thí sinh Lê Kiều Oanh.

Đây là mùa giải thứ 7 của cuộc thi, với thông điệp “Tinh hoa Việt Nữ”. Tại vòng chung kết, Top 16 thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trình diễn trang phục áo dài, trang phục công sở và dạ hội.

Sau đó, 10 thí sinh được xướng tên bước vào phần thi ứng xử để thể hiện bản lĩnh, tư duy, khả năng diễn đạt và quan điểm trước những vấn đề được đặt ra.

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Tân Hoa hậu Doanh nhân tài sắc Việt Nam 2026 Lê Kiều Oanh. Ảnh: BTC

Kết quả chung cuộc, thí sinh Lê Kiều Oanh đã được trao vương miện Hoa hậu Doanh nhân tài sắc Việt Nam 2026.

Vị trí Á hậu 1 thuộc về thí sinh Lê Thị Ngọc Bích.

Ban Tổ chức cũng trao danh hiệu Á hậu 2 và Á hậu 3 cùng một số giải thưởng phụ như: Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Dạ hội…

Bà Lê Thị Kim Oanh - Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân tài sắc Việt Nam 2026 - cho biết: Cuộc thi không hướng đến việc đơn thuần tìm kiếm 1 người phụ nữ đẹp, mà mong muốn tạo nên cộng đồng nữ doanh nhân có tài sắc, tài năng, bản lĩnh và tinh thần phụng sự.

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Bên cạnh ngôi vị Hoa hậu và các vị trí Á hậu, Ban Tổ chức cũng trao nhiều giải phụ cho các thí sinh. Ảnh: Bảo Ngọc

Trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh cũng có dịp tìm hiểu văn hóa, con người Quy Nhơn, đến viếng mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử và tham gia hoạt động sẻ chia tại Làng phong Quy Hòa.

Những trải nghiệm này được Ban Tổ chức xác định là một phần trong hành trình để các thí sinh hiểu hơn về vùng đất mình đặt chân đến, thay vì chỉ tập trung vào sân khấu và các phần thi.

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Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 mong muốn tạo nên cộng đồng nữ doanh nhân có tài sắc, tài năng, bản lĩnh và tinh thần phụng sự. Ảnh: Bảo Ngọc

Kết quả của đêm chung kết khép lại một mùa giải, nhưng theo định hướng của Ban Tổ chức, giá trị của cuộc thi được kỳ vọng tiếp tục sau khi sân khấu kết thúc, thông qua sự kết nối, hợp tác kinh doanh và các hoạt động vì cộng đồng của những nữ doanh nhân tham gia cuộc thi.

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