Lê Nguyễn Bảo Ngọc và hành trình chạm Top 6 Miss World 2026

(GLO)- Từ những phần thi phụ, chiến thắng Top Model đến màn ứng xử ở chung kết, Lê Nguyễn Bảo Ngọc khép lại hành trình Miss World 2026 với vị trí Top 6 - thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Thế giới.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc bước vào Miss World 2026 với tư cách đại diện Việt Nam - quốc gia chủ nhà của cuộc thi lần đầu được tổ chức tại Việt Nam. Sinh năm 2001 tại Cần Thơ, cao 1m86, Bảo Ngọc từng giành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental 2022.

Bên cạnh kinh nghiệm thi sắc đẹp, cô gây chú ý bởi khả năng ngoại ngữ, nền tảng học vấn và nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực môi trường, phát triển bền vững.

Khởi đầu với nhiều dấu ấn

Miss World 2026 diễn ra từ ngày 8-8 đến 5-9, với 111 thí sinh tranh tài tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa. Trong những ngày đầu, Bảo Ngọc cùng các thí sinh tham gia nhiều hoạt động văn hóa, xã hội và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Bảo Ngọc trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Ảnh: BTC

Tại thử thách Head Chef Beauty, Bảo Ngọc cùng đội thi giành chiến thắng sau 2 vòng. Cô đảm nhận phần thuyết trình, giới thiệu ý tưởng thực đơn và cách chế biến trước ban giám khảo. Đây là một trong những dấu ấn đầu tiên của đại diện Việt Nam trong hành trình tại cuộc thi.

Ở phần thi Talent, Bảo Ngọc lựa chọn kết hợp đàn đá Tây Nguyên với hát và đọc rap. Tiết mục giúp cô lọt Top 23 tài năng. Tại Head to Head Challenge, người đẹp Việt Nam vượt qua vòng bảng, góp mặt trong nhóm 5 thí sinh nổi bật của khu vực châu Á - châu Đại Dương, sau đó dừng ở Top 20 của phần thi.

Ở phần thi Talent, Bảo Ngọc lựa chọn kết hợp đàn đá Tây Nguyên với hát và đọc rap. Ảnh: BTC

Bước ngoặt mang tên Top Model

Dấu mốc quan trọng nhất trước chung kết đến ở phần thi Top Model. Sau khi lọt vào nhóm thí sinh nổi bật của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Bảo Ngọc tiếp tục thể hiện phong độ ổn định trong đêm thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XVII tại Nha Trang ngày 27-8.

Cô được xướng tên chiến thắng Top Model khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó giành tấm vé vào thẳng Top 40 Miss World 2026.

Bảo Ngọc được xướng tên chiến thắng Top Model khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó giành tấm vé vào thẳng Top 40 Miss World 2026. Ảnh: BTC

Chiến thắng này đưa Bảo Ngọc trở thành một trong những thí sinh đầu tiên có suất vào Top 40. Thành tích cũng giúp cô nhận thêm sự chú ý từ các chuyên trang sắc đẹp quốc tế. Trước đêm chung kết, nhiều bảng dự đoán thậm chí xếp đại diện Việt Nam vào nhóm ứng viên hàng đầu cho vương miện.

Gen Zero và câu chuyện về người trẻ

Bên cạnh các phần thi về ngoại hình và kỹ năng sân khấu, Bảo Ngọc dành nhiều tâm huyết cho Gen Zero, dự án hướng tới trao quyền cho người trẻ tham gia giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Ngày 31-8, cô được gọi tên vào Top 24 Beauty With a Purpose với dự án này. Bảo Ngọc trình bày quan điểm rằng, người trẻ không chỉ nên dừng lại ở những hoạt động mang tính phong trào như trồng cây hay giảm rác thải nhựa, mà cần được trang bị kiến thức để tham gia đối thoại chính sách và kết nối với các tổ chức trong nước, quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, chiếc váy dạ hội của Bảo Ngọc cũng được mang ra đấu giá gây quỹ thiện nguyện và được mua với giá 1.500 USD.

Tỏa sáng trong đêm chung kết

Tối 5-9 tại Nha Trang, các thí sinh bước vào đêm chung kết Miss World 2026. Bảo Ngọc xuất hiện trong phần Dances of the World với thiết kế “Lưng Trời Vương Nắng”, lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ vùng Tây Bắc trong điệu múa khèn của đồng bào Mông.

Hoa hậu Nguyễn Lê Bảo Ngọc cùng các thí sinh Miss World 2026 trong phần trình diễn mở màn đêm chung kết Dances of the World. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Sau các vòng thi, Bảo Ngọc lần lượt có mặt trong Top 40, Top 20 và Top 12. Khi Top 12 được công bố, đại diện Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng ở phần ứng xử nhanh bằng tiếng Anh. Trước câu hỏi về điều cô muốn thế giới hiểu về khu vực châu Á - châu Đại Dương, Bảo Ngọc nhấn mạnh sự sẵn sàng của khu vực, đặc biệt là Việt Nam, trong việc bước ra sân chơi toàn cầu.

Dừng chân ở Top 6

Bảo Ngọc sau đó được gọi tên vào Top 6 Miss World 2026, cùng các đại diện Eritrea, Malaysia, Cộng hòa Dominica, Tây Ban Nha và Nam Phi. Đây là lần đầu tiên 1 đại diện Việt Nam tiến sâu đến Top 6 tại Hoa hậu Thế giới, vượt qua thành tích Top 11 của Lan Khuê, Top 12 của Lương Thùy Linh và Top 13 của Đỗ Thị Hà.

Top 6 chung cuộc. Ảnh: BTC

Ở phần ứng xử Top 6, Bảo Ngọc nhận câu hỏi về quan niệm thành công trong xã hội hiện đại. Cô nói về cha mẹ - 2 bác sĩ đã truyền cho cô giá trị của sự cống hiến và nói lên mong muốn đóng góp cho xã hội trên một con đường riêng, trở thành nhà hoạch định chính sách trong tương lai.

Từ những trải nghiệm liên quan đến biến đổi khí hậu, Bảo Ngọc nhấn mạnh rằng, thay vì chỉ trao đi những món quà trước mắt, điều cần thiết là tạo ra những giải pháp bền vững. Cô đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, những người có thể góp phần kiến tạo một tương lai tốt đẹp, an toàn và bình đẳng hơn.

Bảo Ngọc trả lời ứng xử ở Top 6 về quan niệm thành công. Ảnh: BTC

Cuối cùng, vương miện Miss World 2026 thuộc về đại diện Cộng hòa Dominica, trong khi Tây Ban Nha giành ngôi Á hậu 1 và Malaysia là Á hậu 2. Bảo Ngọc dừng chân ở Top 6, khép lại hơn 1 tháng tranh tài bằng thành tích cao nhất của Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới.

Hành trình của Bảo Ngọc không chỉ được đánh dấu bằng những lần được gọi tên ở các vòng thi, mà còn bởi sự kết hợp giữa sắc vóc, khả năng ngoại ngữ, kinh nghiệm sân khấu và câu chuyện về môi trường, chính sách và vai trò của người trẻ mà cô mang đến Miss World 2026.