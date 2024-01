Thái Bình: Thưởng 75 tỷ đồng cho 25 xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)-Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Một trong những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đó là tặng quà cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách mỗi dịp Tết đến, xuân về.

(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 101/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030.

(GLO)- Sáng 26-1, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết một số bệnh viện, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh hiện sinh sống tại TP. Pleiku. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

(GLO)- Sáng 24-1, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách tại huyện Chư Păh.

(GLO)- Sáng 24-1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do ông Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho hộ nghèo xã Ia Kênh (TP. Pleiku) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

(GLO)- Sáng 24-1, UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”, giai đoạn 2021-2025.

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng 24-1, đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho 5 gia đình có công tiêu biểu tại huyện Ia Grai.

(GLO)-Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo lực lượng Công an và lãnh đạo TP. Đà Nẵng tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại TP. Đà Nẵng.

(GLO)- Đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh-Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Bộ Công an vừa có buổi làm việc để thông báo kết luận kiểm tra các mặt công tác nghiệp vụ PCCC-CNCH năm 2023 tại Công an tỉnh Gia Lai.