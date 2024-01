“Giao thông đi trước mở đường”

Thị trường bất động sản năm 2024 được dự báo có dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn chưa hết khó khăn. Các dự án vẫn nằm đợi “cơ chế” do Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản được thông qua nhưng đến năm 2025 mới có hiệu lực.

Đường Vành đai TP.Tân An (Long An) là trục giao thông liên kết quan trọng giữa TP.Tân An và các huyện Châu Thành - Tân Trụ - Thủ Thừa, nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương - QL62 - QL1…, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.