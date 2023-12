Công an Nhân dân phải chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình trong nước, khu vực và thế giới từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở để làm tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước.

Bị Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) ập vào sào huyệt ma túy, Trường nổ súng chống trả rồi bỏ chạy, nhảy qua giữa 2 nhà thì rơi xuống mắc kẹt giữa hai bờ tường. Lực lượng công an phải phá tường mới đưa được Trường ra ngoài.

Nguyễn Hoàng Tuấn và các bị can bị khởi tố vì cố ý làm sai lệch kết quả giám sát thi công, nghiệm thu khối lượng cao hơn thực tế gây thiệt hại hơn 1,6 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi'.

Thanh tra Chính phủ cho biết cơ quan này đã có văn bản chuyển các vụ việc liên quan đến điện tới Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Công an đã niêm phong các tang vật tại hiện trường để điều tra nguyên nhân Phó Phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau tử vong.

Khi mọi người đến dập lửa, gia đình nạn nhân cho biết những người trong nhà đã thoát ra ngoài. Do đó mọi người chỉ tập trung chữa cháy tại tầng 1, không lên tầng trên kiểm tra.

Trong số các bị can, có 6 bị can là cán bộ và nguyên cán bộ của Chi cục Đăng kiểm Long An, Phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam và 3 đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 9.