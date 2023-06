(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký ban hành Công văn số 1268/UBND-CNXD về tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh năm 2023, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng có nguy cơ thiếu điện do thiếu hụt nguồn nước. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Công ty Điện lực Gia Lai; các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Đồng thời, tăng cường các giải pháp về tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại (DR), tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng phấn đấu giảm 10% so với cùng kỳ. Các trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng phấn đấu giảm 5% so với cùng kỳ. Các đơn vị chiếu sáng công cộng áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng phấn đấu giảm 50% so với cùng kỳ.

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng giảm ít nhất 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Gia Lai/Điện lực các huyện, thị xã, thành phố trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

Các khách hàng sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn, thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16-11-2017 của Bộ Công thương, khi có yêu cầu, thông báo của đơn vị điện lực.

Cùng với đó, tăng cường công tác truyền thông đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt để chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ, không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26 độ C.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong các tháng mùa khô, năm 2023 và các năm tiếp theo.

Sở Công Thương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7-5-2020 và Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ, có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ chức cố tình không thực hiện.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; trong đó, xác định trọng tâm cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận để người dân, doanh nghiệp tự giác tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2023. Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, đài phát thanh tại địa phương xây dựng chuyên mục tuyên truyền về thực hiện tiết kiệm điện. Phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai chỉ đạo Điện lực các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ, hướng dẫn cá nhân tổ chức chỉ sử dụng điều hòa khi thật cần thiết đặt điều hoà nhiệt độ từ 26 độ C trở lên.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai thông tin tới các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Đa, Khu cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh về tình hình cung ứng điện khó khăn năm 2023, thực hiện tiết kiệm điện; chủ động điều chỉnh Kế hoạch sản xuất của đơn vị cho phù hợp; khuyến khích tham gia tự nguyện Chương trình điều chỉnh phụ tải (DR)-phi thương mại theo quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16-11-2017 của Bộ Công thương.

Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai thực hiện công tác tuyên truyền tới khách hàng sử dụng điện về các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thông báo về tình hình cung cấp điện khó khăn trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh để người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cơ quan biết, cùng chia sẻ. Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện, tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường dây, trạm biến áp, nâng cao năng lực khai thác thiết bị, hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năng. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện trong phạm vi quản lý đối với các khách hàng sử dụng điện.

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm chấp hành nghiêm Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29-3-2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29-9-2020 của Bộ Công thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định.