Sức sống mới ở thôn Ma Rin 3

(GLO)- Ngày 14-12, tại nhà rông làng Kuk Đak (xã An Thành), Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển giống heo đen tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 3 xã Yang Bắc, An Thành và Ya Hội.

(GLO)- Đến nay, 5 trụ sở Công an xã trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Các công trình được xây dựng theo mẫu thiết kế của Bộ Công an và được đầu tư trang-thiết bị, đáp ứng yêu cầu công tác.