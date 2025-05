Subaru Impreza: Xe dẫn động 4 bánh giá rẻ trong phân khúc hạng C

(GLO)- Với việc cho ra mắt phiên bản mới 2025, Subaru Impreza đang từng bước đánh dấu sự trở lại của một trong những mẫu xe 4 bánh được ưa chuộng nhất tại thị trường Nhật Bản. Xe hiện đang cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ như Mazda 3 hay Altis trong phân khúc hạng C .

Subaru Impreza 2025 có 2 phiên bản sedan và hatchback. Nếu sedan có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4625 x 1775 x 1480 (mm) thì bản hatchback thu hẹp chiều dài một chút với 4460 x 1775 x 1480 (mm).

Phiên bản mới của Subaru Impreza được thiết kế theo xu hướng Dynamic X-Solid thể thao, hướng tới sự trẻ trung thời thượng. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt hình lục giác và logo chòm sao kim ngưu nằm chính giữa. Xe còn được trang bị cụm đèn pha LED cho phiên bản cao cấp nhất giúp cho người lái có thể quan sát tốt hơn trong đêm tối và khi thời tiết xấu.

Điểm nhấn của xe là bộ lazang phay 18 inch cỡ lớn 5 chấu thể thao bên hông. Đuôi xe được trang bị cụm đèn LED kết hợp cùng logo 3D khá cầu kỳ và nổi bật, mang tính nhận diện thương hiệu.

Về nội thất, Subaru Impreza 2025 sở hữu tone màu đen chủ đạo, tôn lên nét sang trọng cho xe. Ghế da màu đen có điều chỉnh 8 hướng với các tính năng hỗ trợ người lái giảm thiểu mệt mỏi khi di chuyển.

Vô lăng được bọc da và mạ bạc khá cá tính và ấn tượng. Bên cạnh đó, các nút tích hợp trên vô lăng rất đầy đủ giúp cho người lái thuận tiện hơn trong việc điều chỉnh thao tác khi lái xe.

Ở khoang lái, màn hình 8 inch hiển thị đa thông tin với kết nối Subaru link khá tiện lợi và ưu việt. Điều hòa tự động 2 vùng độc lập được trang bị trên cả 2 phiên bản Subaru Impreza sedan hay Subaru Impreza hatchback.

Xe được trang bị các công nghệ mạnh mẽ cho động cơ. Máy boxer nằm ngang 4 xi lanh mang đến công suất 165 mã lực giúp Subaru Impreza thách thức mọi cung đường hay các đối thủ cùng phân khúc ở khả năng tăng tốc, không thua gì mẫu xe đua chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, sự kết hợp hoàn hảo giữa hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động CVT với dải chuyển số tay 7 cấp cùng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian S-AWD giúp cho Subaru Impreza 2025 có sự mượt mà khi đạp ga và tiết kiệm nhiên liệu cũng như bền bỉ hơn khi trải nghiệm trên đường trường.

Với hơn 100 tính năng an toàn được trang bị trên xe, kết hợp cùng hệ thống khung gầm Subaru Global, Subaru luôn dành được sự tín nhiệm cũng như an tâm tuyệt đối của các khách hàng đề cao những chiếc xe có độ an toàn cao.

Xe còn được trang bị thêm hệ thống mắt thần EyeSight nổi tiếng thế giới của Subaru, giúp ích rất nhiều cho người lái trong những tình huống bất ngờ xảy ra, đặc biệt là những người mới lái xe.

Với mức giá khởi điểm là 24.780 USD, tương đương hơn 640 triệu đồng, Subaru Impreza được nhiều người đánh giá là mẫu xe hơi dẫn động 4 bánh giá rẻ nhất năm 2025 so với các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc.