(GLO)- Honda Civic ra mắt thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, gồm: E, G và RS. Xe trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái cùng công nghệ an toàn. Là chiếc sedan lái hay bậc nhất phân khúc, kết hợp với thiết kế mới giúp Honda Civic phù hợp hơn với số đông.

Là dòng xe hạng C được sản xuất bởi hãng xe ô tô Honda, Nhật Bản, năm 2022, thế hệ thứ 11 của mẫu sedan này chính thức được ra mắt thị trường Việt Nam. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản và 5 màu ngoại thất: trắng ngọc, đỏ, đen ánh, xám, xanh. Mẫu sedan cỡ C thế hệ mới của Honda cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm như Toyota Altis, Mazda 3, Hyundai Elantra, MG 5.

Civic thế hệ thứ 11 có thiết kế khác biệt so với thế hệ thứ 10. Thân xe mỏng, nhẹ và tập trung vào tính năng, không còn nét cá tính mạnh mẽ như bản cũ, thay vào đó là nét hài hoà phù hợp với số đông.

Xe sở hữu kích thước tổng thể dài 4.678 mm, rộng 1.802 mm, cao 1.415 mm, chiều dài cơ sở 2.735 mm, khoảng sáng gầm 134 mm và bán kính vòng quay tối thiểu 6,1 m.

Civic có kích thước thuộc vào hàng lớn nhất phân khúc Sedan cỡ C, tương đương với Elantra và nhỉnh hơn so với Corolla Altis, Mazda 3, MG 5, Kia K3…

Đầu xe nổi bật với đường gân mạnh mẽ, đầu xe dài và thấp, cột A đẩy về sau, diện tích phần kính lái mở rộng hơn. Lưới tản nhiệt và cản trước trang trí tông màu đen. Cụm đèn trước tự động bật tắt, tự động điều chỉnh góc chiếu và đèn pha thích ứng tự động xa gần. Hạn chế lớn nhất của Honda Civic là được trang bị Camera trước trong gói công nghệ Honda Sensing nhưng lại không có cảm biến đỗ xe.

Phần thân xe Honda Civic 2024 tạo cảm giác chín chắn, bớt đi vẻ cá tính so với thế hệ cũ. Gương sơn đen và được đặt trên cánh cửa, giúp tăng thêm tầm nhìn cho người lái, có đầy đủ các tính năng như gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ. Tay nắm cửa được trang bị cảm ứng mở cửa, được sơn đen trên phiên bản RS.

Phần đuôi được làm lại hoàn toàn với cụm đèn hậu LED được thiết kế mới, cánh gió và cản sau thể thao, ống xả kép chia đều mỗi bên. Cốp mở cơ với thể tích lên tới 428 lít, giúp thoải mái để đồ cho những chuyến đi xa. Các trang bị ở phần đuôi xe phải kể đến như: camera lùi, đèn phanh trên cao, ăng-ten vây cá, cánh lướt gió thể thao…

Honda Civic RS sở hữu khoang nội thất được thiết hoàn toàn mới với phong cách vuông vắn, không gian rộng rãi hàng đầu trong phân khúc, mang lại cảm giác ngồi vô cùng thoải mái, dễ chịu dù cho phải di chuyển một quãng đường dài.

Cabin tùy chọn 02 tone màu: đen hoặc be. Vô lăng 3 chấu được tích hợp nhiều phím điều khiển như Chỉnh âm lượng, Menu, Đàm thoại rảnh tay, Ga tự động thích ứng…

Trên phiên bản RS sẽ có thêm lẫy chuyển số phía sau vô lăng. Cụm đồng hồ trung tâm trên bản RS sẽ là 1 màn hình Digital có kích thước 10.2 inch; còn trên 2 phiên bản E và G thì sẽ là 1 cụm Analog bên phải kết hợp với màn hình thông tin 7 inch.

Màn hình giải trí có sự khác biệt giữa các phiên bản; ở hai bản E và G sẽ là màn hình 7 inch, còn trên bản cao cấp nhất RS sẽ là màn hình 9 inch có kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây. Bên cạnh đó là hệ thống 12 loa Bose ở bản RS, 8 loa ở bản G và 4 loa ở bản E. Honda Civic trang bị hệ thống điều hòa tự động với cụm điều chỉnh bằng núm xoay bọc nhôm vô cùng đẹp mắt và tinh tế.

Khu vực yên ngựa giữa xe được bố trí khá đơn giản. Cần số dạng lên thẳng, phía dưới là nút bấm chuyển chế độ lái ECON, Phanh tay điện tử và Auto Hold. Các hộc để đồ, khay để cốc, cổng sạc USB, 12v… cũng được bố trí đầy đủ.

Honda Civic thế hệ mới trang bị động cơ 1.5 I4 tăng áp, công suất 176 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 240 Nm từ 1.700 đến 4.500 vòng/phút. Hộp số CVT, dẫn động cầu trước. Xe có ba chế độ lái, Eco, Sport và Normal.

Theo kết quả thử nghiệm của nhà sản xuất, Civic thế hệ mới tiêu thụ 6,35 lít/100 km đường hỗn hợp cho bản E, 5,98 lít/100 km với bản G và 6,52 lít/100 km bản RS.

Là mẫu xe dẫn đầu về trang bị an toàn trong phân khúc Sedan cỡ C, phải kể đến hệ thống công nghệ hỗ trợ lái an toàn Honda Sensing có trên cả 3 phiên bản với các công nghệ như: phanh tự động giảm thiểu va chạm CMBS, đèn pha thích ứng tự động AHB, kiểm soát hành trình thích ứng gồm dải tốc độ thấp, thông báo xe phía trước khởi hành LCDN, cảnh báo chệch làn RDM, hỗ trợ giữ làn LKAS.

Bên cạnh đó, Honda Civic vẫn có đầy đủ các tính năng an toàn chủ động khác như phanh tay điện tử, camera lùi 3 góc, nhắc kiểm tra hàng ghế sau trước khi khởi hành, hỗ trợ đánh lái chủ động AHA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chế độ quan sát làn đường LaneWatch, cảnh báo buồn ngủ.

Tại Việt Nam, Honda Civic 2022 được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau: