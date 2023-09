MG5 bản mới sắp bán tại Việt Nam giống hệt xe Trung Quốc Roewe i5

Không ít người khi mua ô tô mới luôn quan tâm đến việc nên lắp thêm những phụ kiện, đồ chơi gì cho xe, đặc biệt là những loại phụ kiện hỗ trợ người lái lái xe an toàn hơn trên mọi nẻo đường.

Những xe này do Công ty Cổ phần sản xuất ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam sản xuất, lắp ráp từ ngày 28/4/2017 đến ngày 27/10/2018 tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình.

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Mỹ cho biết chốt của cốp ở một số mẫu xe của Kia thuộc diện thu hồi có thể rạn nứt, dẫn đến không thể mở cốp xe bên trong và nguy cơ khiến người mắc kẹt trong xe.

Hơn 5.000 biển số xe bị nhóm cán bộ, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang can thiệp qua phần mềm để cấp sai quy định. Nhiều ý kiến đề nghị xử lý nghiêm và mở rộng kiểm tra việc cấp biển số xe ở các tỉnh thành khác.