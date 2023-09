VinFast dự kiến xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Indonesia

Hơn 5.000 biển số xe bị nhóm cán bộ, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang can thiệp qua phần mềm để cấp sai quy định. Nhiều ý kiến đề nghị xử lý nghiêm và mở rộng kiểm tra việc cấp biển số xe ở các tỉnh thành khác.