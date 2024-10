(GLO)- Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 9-2024, tổng doanh số ô tô của các đơn vị thành viên bán ra thị trường Việt Nam đạt 36.585 xe (tăng 45% so với tháng 8-2024).

Trong đó, có 28.973 xe ô tô du lịch (tăng 51%, tương đương 19.129 xe so với tháng 8-2024), 7.367 xe ô tô thương mại (tăng 25%, tương đương 5.901 xe so với tháng 8-2024) và 245 xe ô tô chuyên dụng (tăng 48%, tương đương 166 xe so với tháng 8-2024).

36.585 xe ô tô được bán ra trong tháng 9. Ảnh: Bá Hùng/TNO

Số lượng xe ô tô lắp ráp trong nước được bán ra là 19.500 chiếc (tăng 62% so với tháng 8-2024) và xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc là 17.085 chiếc (tăng 30% so với tháng 8-2024).

Tính chung 9 tháng năm 2024, tổng số xe ô tô các loại được bán ra thị trường là 225.582 chiếc (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2023).

Cũng theo VAMA, thị trường xe ô tô tháng 9-2024, đặc biệt là xe ô tô lắp trong nước có sự tăng trưởng mạnh nhờ chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước kéo dài 3 tháng theo Nghị định số 109/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-9-2024 nhằm khuyến khích, kích cầu người tiêu dùng lựa chọn các dòng xe lắp ráp nội địa.

Trong tháng 9-2024, xe ô tô bán chạy nhất thuộc về Mitsubishi Xpander với 2.688 chiếc. Đứng vị trí thứ 2 là Mazda CX-5 với 1.856 chiếc. Tiếp theo là Toyota Vios với 1.842 chiếc. Mitsubishi Xforce xếp vị trí thứ 4 với 1.821 chiếc. Vị trí thứ 5 và 6 lần lượt thuộc về Honda City với 1.590 chiếc và Ford Ranger với 1.473 chiếc. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hyundai Accent (1.290 chiếc), Toyota Veloz Cross (1.147 chiếc), Hyundai Creta (1.068 chiếc) và KIA Carnival (1.023 chiếc).