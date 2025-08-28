Danh mục
Sở Y tế Gia Lai phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về dược và đấu thầu

(GLO)- Ngày 27-8, tại phường Quy Nhơn, Sở Y tế Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực dược và đấu thầu năm 2025.

Hội nghị được kết nối tới 49 điểm cầu trong toàn tỉnh. Phó Giám đốc Sở Y tế Lý Minh Thái chủ trì hội nghị.

z6950818043637-05c4d596c1d3e3651e36d670523cb798.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, Phòng Nghiệp vụ Dược (Sở Y tế) phổ biến Luật số 44/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29-6-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dược; Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4-8-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, các đại biểu được phổ biến các thủ tục hành chính về quản lý thuốc kiểm soát đặc biệt; Thông tư số 31/2025/TT-BYT ngày 1-7-2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29-6-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành; Thông tư số 30/2025/TT-BYT ngày 1-7-2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng, kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi, xử lý thuốc vi phạm; Thông tư số 32/2025/TT-BYT ngày 1-7-2025 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý về chất lượng thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu…

Bên cạnh đó, hội nghị cũng phổ biến một số thông tư của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc …

Tại hội nghị, một số vướng mắc liên quan đến lĩnh vực dược và đấu thầu cũng được bộ phận chuyên môn Sở Y tế giải đáp cụ thể.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Lý Minh Thái, các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý dược cũng như hoạt động mua sắm, đấu thầu thuốc nói chung và mua sắm thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, dược liệu, vị thuốc cổ truyền nói riêng có ảnh hưởng lớn đến công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn.

