Sơ kết quy chế phối hợp giữa Công ty Truyền tải điện 3 với Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 20-3, tại Truyền tải điện Gia Lai, Công ty Truyền tải điện 3 tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Tin liên quan Công an tỉnh Gia Lai và Công ty Truyền tải điện 3 tổng kết quy chế phối hợp

Theo đó, Truyền tải điện Gia Lai trực thuộc Công ty Truyền tải điện 3, đang quản lý, vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia với tổng chiều dài các tuyến đường dây 220kV và 500kV trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 776,507 km. Công ty Truyền tải điện 3 cùng Công an tỉnh Gia Lai đã ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị từ năm 2022.

Trong năm 2023 vừa qua, Truyền tải điện Gia Lai đã cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương có đường dây đi qua đã phối hợp hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia trên địa bàn.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát Cơ động đã bố trí triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia trên địa bàn gồm 2 tổ cảnh sát bảo vệ tại 2 Trạm biến áp 500kV Pleiku và 500 kV Pleiku 2. Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ hệ thống truyền tải điện quốc gia, định kỳ hàng quý và trong các ngày lễ, Tết, trước, trong và sau mùa khô, mùa mưa bão kiểm tra công tác bảo vệ các tuyến đường dây và trạm biến áp nhằm phát hiện kịp thời những nguy cơ gây mất an toàn, xâm phạm hệ thống lưới điện, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân sinh sống xung quanh khu vực.

Ngoài ra, Truyền tải điện Gia Lai đã làm việc với Công an 36 xã, thị trấn thuộc 5 huyện Chư Păh, Ia Grai, Chư Sê, Chư Prông, Chư Pưh và TP. Pleiku về công tác bảo đảm an ninh an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia trên địa bàn. Truyền tải điện Gia Lai đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tập huấn nghiệp vụ cho 93 cán bộ, công nhân viên của đơn vị…

Trong khuôn khổ hội nghị, Truyền tải điện Gia Lai đã tiến hành ký kết phương án bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai với Phòng An ninh Kinh tế và 10 đơn vị Công an địa phương có đường dây đi qua.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ trưởng Bộ Công an cho ông Đinh Văn Cường-Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3.