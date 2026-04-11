Sở GD&ĐT chấn chỉnh việc dạy bù, hoán đổi thời gian học dịp lễ 30-4 và 1-5

(GLO)- Ngày 10-4, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 1842/SGDĐT-VP về chấn chỉnh việc dạy bù để hoán đổi thời gian học tập trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Theo đó, qua nắm bắt thông tin và phản ánh, Sở GD&ĐT được biết, một số đơn vị trực thuộc đã tổ chức dạy bù chương trình nhằm mục đích cho học sinh nghỉ liên tiếp 9 ngày trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc việc dạy học theo chương trình.

Việc này có thể dẫn đến điều chỉnh không đúng khung kế hoạch năm học, làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, cũng như việc chấp hành các quy định hiện hành của ngành và của UBND tỉnh.

Theo đó, để bảo đảm thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học và chương trình giáo dục, Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc dạy và học theo chương trình, nội dung, tiến độ và khung kế hoạch thời gian năm học đã được phê duyệt; không tự ý điều chỉnh, rút gọn hoặc dồn tiết, dồn tiến độ chương trình.

Đồng thời, tuyệt đối không thực hiện việc dạy bù chương trình với mục đích hoán đổi ngày nghỉ để tạo thành kỳ nghỉ kéo dài. Mọi thay đổi về thời gian học tập, lịch nghỉ phải tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT khi có văn bản chỉ đạo chính thức.

Công văn cũng nêu rõ, hiện nay, UBND tỉnh chưa có văn bản chỉ đạo cho phép hoán đổi ngày làm việc để công chức, viên chức và người lao động nghỉ 9 ngày liên tục. Vì vậy, các đơn vị không được căn cứ vào thông tin chưa chính thức để điều chỉnh lịch dạy và học.

Sở GD&ĐT thông tin sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát, kể cả kiểm tra đột xuất tại các đơn vị, trường học; nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý trách nhiệm theo quy định. Các đơn vị cũng được yêu cầu nghiêm túc triển khai, quán triệt nội dung đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện.