(GLO)- Ngày 15-10, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 5002/UBND-NC về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Phương án số 02/PA-UBND ngày 27-9-2025 của UBND tỉnh về việc tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đề xuất UBND tỉnh quyết định chuyển giao các trạm y tế thuộc trung tâm y tế về UBND các xã, phường để thành lập trạm y tế xã, phường thuộc UBND xã, phường (kèm theo phương án chuyển giao) và điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các trung tâm y tế tương ứng cho phù hợp. Nội dung này trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 22-10-2025.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đề xuất UBND tỉnh quyết định chuyển giao các trạm y tế để thành lập trạm y tế xã, phường thuộc UBND xã, phường. Ảnh: Tuệ Nguyên

Cùng với đó, phối hợp cung cấp thông tin để UBND xã, phường xây dựng Đề án thành lập trạm y tế xã, phường bảo đảm ngay sau khi UBND tỉnh quyết định chuyển giao thì UBND xã, phường đủ cơ sở ban hành ngay quyết định thành lập trạm y tế xã, phường.

Đối với các đơn vị sự nghiệp còn lại thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương tại Công văn số 59-CV/BCĐ, Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 và Phương án số 02/PA-UBND của UBND tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát toàn bộ mạng lưới cơ sở giáo dục và xây dựng phương án sắp xếp theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT tại Công văn số 6165/BGDĐT-GDPT ngày 2-10-2025.

Trong đó, xác định rõ số lượng trường, điểm trường mầm non, tiểu học dưới chuẩn, không bảo đảm điều kiện và phương án sắp xếp, số lượng trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường phổ thông có nhiều cấp học được hình thành sau sắp xếp; phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; mục tiêu, nhiệm vụ, thời hạn, nguồn lực và đặc biệt là lộ trình triển khai thực hiện không để xáo trộn trong triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập. Nội dung này trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 22-10-2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát toàn bộ mạng lưới cơ sở giáo dục và xây dựng phương án sắp xếp. Ảnh: Tuệ Nguyên

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động xây dựng phương án sắp xếp các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật theo định hướng, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan có thẩm quyền; hoàn thành trước ngày 25-10-2025.

Đối với các đơn vị sự nghiệp còn lại thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương tại Công văn số 59-CV/BCĐ, Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 và Phương án số 02/PA-UBND của UBND tỉnh; hoàn thành trước ngày 22-10-2025 (báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nội vụ).

Các cơ quan: Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh xây dựng phương án sắp xếp theo đúng chỉ đạo của Trung ương tại Công văn số 59-CV/BCĐ, Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 và Phương án số 02/PA-UBND của UBND tỉnh; trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 22-10-2025.

Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng Đề án thành lập trạm y tế xã, phường bảo đảm ngay sau khi UBND tỉnh ký quyết định chuyển giao thì đủ cơ sở ban hành quyết định thành lập trạm y tế xã, phường. Phối hợp với Sở GD-ĐT trong việc xây dựng phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT tại Công văn số 6165/BGDĐT-GDPT; triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền sau khi được phê duyệt.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong triển khai thực hiện sắp xếp, tiếp nhận nhiệm vụ các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật (trong đó có nhiệm vụ khuyến nông) khi có chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Việc thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực thực hiện khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh xây dựng phương án sắp xếp theo đúng chỉ đạo của Trung ương tại Công văn số 59-CV/BCĐ, Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 và Phương án số 02/PA-UBND của UBND tỉnh; trình UBND (qua Sở Nội vụ) trước ngày 20-10-2025.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thống nhất đề xuất phương án sắp xếp bảo đảm theo đúng chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tránh gây quá tải cho cơ sở trong giai đoạn đầu; thẩm định, tổng hợp, trình UBND tỉnh trước ngày 27-10-2025.