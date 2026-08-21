Ruộng lúa bị bồi lấp do thi công cao tốc: Người dân thôn Trung Sơn chờ bồi thường

(GLO)- Do ảnh hưởng từ việc thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam, 2 năm qua, gần 1,5 ha đất lúa của 18 hộ dân ở thôn Trung Sơn (xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai) bị bùn đất bồi lấp, xói lở, không thể canh tác.

Người dân nhiều lần kiến nghị nhưng việc xác định thiệt hại, bồi thường, hỗ trợ và khắc phục diện tích ruộng bị ảnh hưởng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Từ vụ Đông Xuân 2024-2025 đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Sanh (thôn Trung Sơn) không thể sản xuất lúa trên 4 sào ruộng của mình. Nguyên nhân là từ khi tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn được triển khai thi công, ruộng thường xuyên bị bùn đất bồi lấp, xói lở.

Ông Sanh cho biết: Mỗi khi có mưa lớn, nước từ 3 cống thoát nước nằm phía dưới tuyến cao tốc chảy thẳng vào khu vực đồng ruộng. Dòng nước gây xói lở và cuốn theo đất đá, bùn lầy phủ lên mặt ruộng. Nhiều vị trí bị sa bồi, lún sâu nên không thể canh tác.

Cống thoát nước nằm bên dưới tuyến cao tốc Bắc - Nam chảy thẳng vào đồng ruộng tại thôn Trung Sơn mỗi khi trời mưa lớn. Ảnh: C.L

“Ở thôn quê, đất ruộng đem lại nguồn thu nhập chính. Nay ruộng bỏ hoang trong thời gian dài khiến gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi mong các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan sớm có biện pháp khắc phục, đồng thời xem xét bồi thường, hỗ trợ để người dân giảm bớt khó khăn và sớm có thể sản xuất trở lại” - ông Sanh bày tỏ.

Không riêng gia đình ông Sanh, 17 hộ dân khác ở thôn Trung Sơn có đất sản xuất nằm dọc tuyến cao tốc cũng đang chịu ảnh hưởng. Theo phản ánh của người dân, tình trạng sa bồi, thủy phá kéo dài trong 2 năm qua khiến nhiều diện tích phải bỏ hoang.

Bà Lê Thị Nga (thôn Trung Sơn) than thở: “Mất đất sản xuất trong thời gian dài khiến cuộc sống của bà con rất khó khăn. Chúng tôi mong các cấp, các ngành sớm giải quyết để người dân có thể khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống”.

Đất ruộng của gia đình ông Nguyễn Văn Sanh (thôn Trung Sơn) phải bỏ hoang do bị sa bồi, thủy phá. Ảnh: C.L

Theo ông Nguyễn Văn Hồng - Trưởng Phòng Kinh tế xã Phù Mỹ Tây: Quá trình thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam gây tình trạng sa bồi, thủy phá, khiến gần 1,5 ha đất lúa của 18 hộ dân tại thôn Trung Sơn không thể canh tác từ vụ Đông Xuân 2024-2025 đến nay.

“Địa phương đã nhiều lần kiến nghị các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư, đơn vị thi công xem xét, kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại để có phương án bồi thường diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị sa bồi. Tuy nhiên, đến nay, việc này chưa được giải quyết dứt điểm, gây khó khăn và bức xúc cho người dân” - ông Hồng cho hay.

Bà Lê Thị Quý - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Tây cũng kiến nghị các sở, ngành liên quan và UBND tỉnh quan tâm, đôn đốc Ban Quản lý Dự án 85 (chủ đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam) cùng Tập đoàn Sơn Hải (đơn vị thi công) sớm phối hợp với địa phương kiểm tra thực tế, xác định cụ thể mức độ thiệt hại để thực hiện bồi thường, hỗ trợ người dân theo quy định.

Theo bà Quý, bên cạnh việc giải quyết quyền lợi cho các hộ dân, cần khắc phục triệt để tình trạng sa bồi, thủy phá, bảo đảm hệ thống thoát nước không tiếp tục gây ảnh hưởng đến đồng ruộng. Việc này có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp người dân sớm khôi phục diện tích đất sản xuất, ổn định sinh kế lâu dài.

Liên quan vụ việc, đại diện Ban Quản lý Dự án 85 và Tập đoàn Sơn Hải cho biết: Thời gian tới, 2 đơn vị sẽ phối hợp với UBND xã Phù Mỹ Tây làm việc trực tiếp với các hộ dân, kiểm tra thực tế và xác định cụ thể mức độ thiệt hại.

Trên cơ sở đó, các đơn vị sẽ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất ruộng bị sa bồi, thủy phá, không thể canh tác. Đại diện các đơn vị cũng cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, khắc phục tình trạng sa bồi, thủy phá, bảo đảm nguồn nước và điều kiện sản xuất để diện tích bị ảnh hưởng sớm được phục hồi, đưa vào canh tác.