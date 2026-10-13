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Ra mắt mô hình “Bệnh viện an toàn PCCC” tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Chiều 12-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Bệnh viện an toàn PCCC”.

Tại lễ ra mắt, các đơn vị cho biết, bệnh viện là môi trường đặc thù, tập trung đông người với nhiều bệnh nhân, sản phụ và trẻ sơ sinh… hạn chế khả năng tự thoát nạn.

Việc vận hành liên tục nhiều thiết bị điện công suất lớn, hệ thống oxy và hóa chất dễ cháy khiến nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn mức độ rất cao.

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Các đơn vị ký kết mô hình "Bệnh viện an toàn PCCC". Ảnh: Văn Ngọc

Do đó, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH xây dựng mô hình “Bệnh viện an toàn PCCC” nhằm đảm bảo môi trường an toàn cho người bệnh, người nhà bệnh nhân cũng như cán bộ, y sĩ, bác sĩ.

Tại buổi lễ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã ký kết mô hình, công bố quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo mô hình.

Theo mô hình, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sẽ nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng và củng cố lực lượng PCCC cơ sở vững mạnh; chủ động tự kiểm tra, rà soát an toàn PCCC; đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng kỹ năng thoát nạn; duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng chính quyền địa phương…

Nằm trong chương trình của lễ ra mắt, các cán bộ Phòng PCCC và CNCH đã hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, y sĩ, bác sĩ tại bệnh viện; đồng thời, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH dập tắt đám cháy giả định xảy ra trong bệnh viện.

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