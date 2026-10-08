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Hơn 40 người tham gia thực tập phương án chữa cháy tại Công ty CP Điện gió Nhơn Hòa 1

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Ngày 7-10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với các đơn vị tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty CP Điện gió Nhơn Hòa 1.

Tham gia buổi thực tập phương án có hơn 40 người của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10, Công an xã Ia Le, Điện lực Ia Le, Trạm Y tế Ia Le và lực lượng PCCC cơ sở ở Công ty Cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1.

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Hơn 40 người tham gia thực tập phương án chữa cháy tại Công ty CP Điện gió Nhơn Hòa 1. Ảnh: Tuấn Anh

Theo đó, các lực lượng đã thực tập dập tắt đám cháy xảy ra ở Trạm biến áp 500kV Nhơn Hòa. Tình huống giả định là khi máy biến áp đang hoạt động thì bất ngờ xảy ra sự cố dẫn đến hỏa hoạn.

Vỏ máy và sứ cách điện bị vỡ làm cho các đường dây cáp tồn tại điện áp trên máy bị rơi xuống đất, đám cháy có nguy cơ cháy lan sang toàn bộ khu vực máy biến áp và các trang thiết bị phân phối lân cận.

Các lực lượng đã nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng, triển khai các biện pháp nhằm phong tỏa, dập tắt hoàn toàn đám cháy và cứu người bị mắc kẹt đến nơi an toàn.

Trước đó, trong ngày 6-10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các học viên là lực lượng PCCC cơ sở ở Công ty CP Điện gió Nhơn Hòa 1.

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