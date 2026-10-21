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Quầy tạp hóa có thể không còn được bày bao thuốc lá trước mặt khách?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Chinhphu.vn, Báo Công Thương)

(GLO)- Dự thảo sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đề xuất cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ. Nếu được thông qua, quy định này sẽ hướng tới hạn chế khả năng tiếp cận thuốc lá, nhất là với trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan chức năng, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đang đề xuất siết chặt quy định về trưng bày sản phẩm tại điểm bán. Nội dung đáng chú ý là cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức, thay vì chỉ giới hạn số lượng được phép trưng bày như quy định hiện hành.

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Chính phủ đề xuất bổ sung hành vi trưng bày thuốc lá thông thường vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm. Ảnh internet

Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, đại lý bán lẻ và điểm bán lẻ thuốc lá không được trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá. Quy định này nhằm hạn chế việc sử dụng hoạt động trưng bày để quảng bá sản phẩm.

Tại dự thảo luật sửa đổi, Chính phủ đề xuất bổ sung hành vi trưng bày thuốc lá thông thường vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm. Khái niệm trưng bày được xác định theo hướng bao quát việc bố trí sản phẩm, bao bì, hình ảnh hoặc hình thức nhận diện nhãn hiệu thuốc lá tại địa điểm bán buôn, bán lẻ để người tiêu dùng nhìn thấy.

Theo định hướng này, các điểm bán sẽ không thể tiếp tục bày bao thuốc trên quầy, trong tủ kính hoặc sử dụng hình ảnh sản phẩm để khách hàng dễ dàng quan sát như trước. Việc bố trí, bảo quản thuốc lá phải đáp ứng yêu cầu không để sản phẩm hiện ra trước mắt người tiêu dùng.

Theo cơ quan chức năng, việc hạn chế trưng bày nhằm giảm sự hiện diện trực quan của thuốc lá tại các điểm bán, qua đó hạn chế tác động của hình ảnh sản phẩm đến hành vi tiêu dùng. Mục tiêu đặc biệt hướng tới bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên, nhóm có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi việc thường xuyên tiếp xúc với hình ảnh thuốc lá.

Thông tin từ Kiểm toán nhà nước đăng ngày 25-9-2026 cho biết dự thảo đề xuất cấm triệt để việc trưng bày thuốc lá; đồng thời đặt ra yêu cầu về nơi bảo quản sản phẩm khi cấp phép kinh doanh. Theo phương án được nêu, thuốc lá phải được cất trong tủ riêng, có cửa hoặc rèm che kín, không để lẫn với hàng hóa khác và không thể quan sát được khi tủ đóng.

Nếu quy định được thông qua, các cửa hàng tạp hóa và cơ sở bán lẻ thuốc lá sẽ cần rà soát cách bố trí quầy hàng, tủ chứa và quy trình lấy sản phẩm để phù hợp với yêu cầu mới. Đây cũng là thay đổi cần được tính đến trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là đối với những điểm bán có diện tích nhỏ, không gian kinh doanh hạn chế.

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