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Gia Lai tập huấn điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá năm 2026

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 14-10, tại phường Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tập huấn điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá và công tác phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2026 cho 53 điều tra viên, giám sát viên thuộc khu vực phía Tây tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn về mục tiêu, phương pháp, quy trình triển khai cuộc điều tra; cách lựa chọn hộ gia đình, đối tượng phỏng vấn và sử dụng bộ câu hỏi điều tra. Đặc biệt, các giảng viên hướng dẫn sử dụng phần mềm REDCap để thu thập, quản lý và theo dõi dữ liệu, đồng thời tổ chức thực hành nhập liệu, xử lý tình huống phát sinh trong quá trình phỏng vấn.

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Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh truyền đạt lý thuyết, học viên còn thực hành phỏng vấn thông qua hình thức đóng vai, tương tác trực tiếp nhằm rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tiếp cận đối tượng và xử lý các tình huống thực tế. Qua đó, các điều tra viên, giám sát viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trước khi triển khai điều tra tại cộng đồng.

Việc thống nhất sử dụng phần mềm REDCap và quy trình thu thập dữ liệu góp phần bảo đảm tính đồng bộ, chính xác của thông tin, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát chất lượng số liệu.

Lớp tập huấn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm bảo đảm cuộc điều tra “Thực trạng sử dụng thuốc lá ở người từ 15 tuổi trở lên và công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại tỉnh Gia Lai năm 2026” được triển khai đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

Kết quả điều tra sẽ góp phần cung cấp thông tin phục vụ đánh giá thực trạng sử dụng thuốc lá, làm cơ sở cho việc xây dựng và triển khai các giải pháp phòng, chống tác hại thuốc lá phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

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