Phú Yên: Bắt xe tải chở hơn 1.900 chai rượu ngoại nhập lậu

Trước đó, vào khoảng 1 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên) và Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên) kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 75C-05298 do tài xế Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1986, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển theo hướng Bắc - Nam trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa phận huyện Tuy An (Phú Yên).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên phát hiện trên xe đang vận chuyển khoảng hơn 1.900 chai rượu ngoại mang nhãn hiệu Chivas Regal 18, giá trị hơn 2,8 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe tải không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp và tem nhập khẩu của lô hàng nói trên.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên đã làm việc, lấy lời khai của tài xế Nguyễn Thanh Tuấn để xác định chủ nhân của lô hàng hóa. Tuy nhiên, tài xế cho biết đã nhận vận chuyển của một người không rõ lai lịch từ tỉnh Thừa Thiên Huế và đem vào các tỉnh phía Nam để tiêu thị. Đội Quản lý thị trường số 2 cũng đã tiến hành kiểm tra hàng hóa để xử lý theo quy định pháp luật.

Trung tá Lê Đức Thọ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đây là vụ vận chuyển hàng lậu có trị giá lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện, bắt giữ trên địa bàn.