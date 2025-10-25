Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Bền bỉ với nghề từ những củ mì quê

Hiện nay, thôn Vĩnh Nhơn có 10 hộ gắn bó với nghề bún mì số 8 sản xuất quanh năm, trung bình mỗi ngày một hộ sản xuất khoảng 100-150 kg bún thành phẩm. Làm bún mì số 8 là sinh kế bền vững ở nông thôn với mức lãi ròng khoảng 300-350 triệu đồng/năm, giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống, nuôi con ăn học và vươn lên khá giả.

Làm bún mì số 8 là sinh kế bền vững ở Phù Mỹ Nam, giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống. Ảnh: V.T.K.T

Có thể kể đến các hộ tiêu biểu như: Ông Nguyễn Đức Thắng-người cải tiến kỹ thuật chế biến, tạo ra những sợi bún mềm dai, thơm vị mì quê; ông Nguyễn Minh Thanh-tiên phong đầu tư máy móc bán tự động, nâng cao năng suất và độ đồng đều của sản phẩm; ông Trần Thanh Hùng-chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh; ông Đặng Thanh Bình-sớm định hướng xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP và tích cực quảng bá thương hiệu tại nhiều hội chợ nông sản…

Sự đa dạng trong hướng đi và quyết tâm phát triển của các hộ làm bún mì số 8 ở thôn Vĩnh Nhơn cho thấy sức sáng tạo lớn của người dân nơi đây, đồng thời chứng minh nghề thủ công truyền thống hoàn toàn có thể thích ứng với đời sống hiện đại.

Ông Nguyễn Châu-một trong những người tiên phong quảng bá sản phẩm, chia sẻ: “Thời buổi hiện đại không thể thụ động kiểu “hữu xạ tự nhiên hương” như trước. Chúng tôi chủ động hơn, nhất là khi được Hội Nông dân xã hỗ trợ kết nối tiêu thụ. Chúng tôi mạnh dạn đưa sản phẩm bún mì số 8 lên sàn thương mại điện tử Postmart của Bưu điện Việt Nam, từ đó mở rộng thị trường sang nhiều kênh khác. Các hộ cũng giúp nhau cùng phát triển, mỗi người góp một thế mạnh nên ai theo nghề cũng dần khấm khá”.

Năm 2021, sản phẩm bún mì số 8 của Phù Mỹ Nam được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của làng nghề. Theo bà Nguyễn Thị Thu Phương-Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Nam, nghề làm bún mì số 8 không chỉ tạo sinh kế trực tiếp cho hàng chục hộ mà còn gián tiếp giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Thời gian tới, chính quyền xã sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân hỗ trợ các hộ sản xuất theo hướng an toàn, nâng cấp tiêu chuẩn OCOP và gắn phát triển bún mì số 8 với du lịch trải nghiệm làng nghề, tạo điểm nhấn kinh tế nông thôn bền vững.

Từ củ mì quê hương, người dân Phù Mỹ Nam đã làm nên thương hiệu bún mì số 8, sản phẩm OCOP 3 sao đáng tự hào. Ảnh: V.T.K.T

Vai trò đồng hành của Hội Nông dân

Thành công của bún mì số 8 Phù Mỹ Nam có sự đóng góp quan trọng của Hội Nông dân xã. Nhiều hộ làm bún đều ghi nhận vai trò đồng hành tích cực của Hội trong việc vận động gìn giữ và phát triển nghề truyền thống. Nhiều năm qua, Hội đã thúc đẩy mở rộng diện tích trồng mì, gắn sản xuất nguyên liệu với chế biến để bảo đảm nguồn cung ổn định, giảm chi phí đầu vào.

Đồng thời, Hội đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn từ Ngân hàng CSXH Phù Mỹ với mức bình quân 50 triệu đồng/hộ để đầu tư máy ép, lò sấy… giúp giảm sức lao động, tăng năng suất và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay, tổng dư nợ do Hội quản lý trong lĩnh vực này đã vượt 20 tỷ đồng-được xem như “đòn bẩy tài chính” tạo động lực phát triển vững chắc cho làng nghề.

Không chỉ hỗ trợ vốn và sản xuất, Hội Nông dân còn chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất sạch, cải tiến quy trình, xây dựng bao bì, nhãn mác. Đây là bước đi quan trọng giúp bún mì số 8 chuyển mình từ sản phẩm “hàng chợ” thành sản phẩm OCOP có thương hiệu. Bên cạnh đó, Hội tích cực kết nối tiêu thụ, quảng bá sản phẩm, đưa bún mì số 8 tham gia các hội chợ nông sản, triển lãm, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh.

Nhờ sự đồng hành toàn diện ấy, nghề làm bún mì số 8 ở Phù Mỹ Nam không chỉ đứng vững trước áp lực cạnh tranh của thị trường, mà còn phát triển ổn định, khẳng định thương hiệu OCOP, mang lại sinh kế bền vững và niềm tự hào cho nông dân địa phương.

Đặc biệt, với sự định hướng và đồng hành của Hội Nông dân xã, nhiều hộ sản xuất đang ấp ủ xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm làng nghề. Du khách đến đây sẽ được tận mắt theo dõi toàn bộ quy trình làm bún-từ ngâm, lọc bột đến ép sợi, phơi phên; trực tiếp thử sức với các công đoạn như tráng bột, cắt mì và hơn hết là thưởng thức ngay tại chỗ những đĩa bún xào, tô bún mì nóng hổi vừa ra lò.

Đây không chỉ là hướng đi giúp bún mì số 8 khẳng định chỗ đứng trên thị trường, mà còn là điểm nhấn văn hóa độc đáo, góp phần thu hút du khách, mở rộng sinh kế và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.