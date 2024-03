Cơ quan Cảnh sát Công an TP. Pleiku vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Nguyên (SN 1991, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

(GLO)- Thời gian gần đây, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) thu giữ nhiều loại phôi để làm giả các loại giấy tờ, sổ đỏ, bằng cấp, căn cước công dân và cả bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

(GLO)- Ngày 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Hiếu (SN 1999; trú tại thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Công an H.Yên Phong (Bắc Ninh) vừa bắt TikToker triệu view 'Tuấn Phò Mã'. Lý do bắt giữ người này sẽ sớm được công bố, sau khi công an làm rõ những hành vi vi phạm của TikToker này.