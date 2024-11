Ô tô trên 16 chỗ, dừng đỗ cách khu vực tổ chức 5km

(GLO)- Theo Công an huyện Chư Păh, các phương tiện trên 16 chỗ đưa khách vào tham quan, trải nghiệm lễ Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024 dừng đỗ cách khu vực Ban Tổ chức 5km. Đây là phương án được xây dựng nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tránh kẹt xe.

Tuần lễ Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024 chính thức khai hội từ ngày 6-11. Đã có hàng ngàn lượt du khách đổ về xã Chư Đang Ya thưởng lãm vẻ đẹp của hoa dã quỳ khoe sắc vàng tươi trên núi lửa Chư Đang Ya. Tuy vậy, cũng có một số du khách cho rằng việc phải đỗ xe ô tô trên 16 chỗ cách xa khu vực chính của sự kiện là không phù hợp và các xe taxi trung chuyển với mức giá cao, gây bức xúc dư luận.

Lực lượng Công an huyện Chư Păh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại Tuần lễ Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024. Ảnh: T.D

Liên quan đến vấn đề này, Trung tá Trương Thị Cẩm Dung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh) thông tin: Thực hiện theo phương án đã đề ra của Ban Tổ chức Tuần lễ Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024, Công an huyện Chư Păh phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an xã Chư Đang Ya lập các chốt, phân công lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông, cũng như bố trí các bãi đậu đỗ xe để đảm bảo an toàn giao thông, tránh để xảy ra tình trạng kẹt xe. Đối với các xe ô tô trên 16 chỗ sẽ đỗ tại khu vực gần trụ sở UBND Chư Jô cũ. Còn các phương tiện giao thông khác sẽ di chuyển theo hướng 1 chiều, tức là khi vào đường này và ra đường khác.

“Trước thời điểm diễn ra sự kiện này, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin để người dân nắm là các xe ô tô chở khách trên 16 chỗ sẽ đậu cách núi lửa Chư Đăng Ya chừng 5km (khu vực Ban Tổ chức). Do các con đường giao thông dẫn lên núi lửa Chư Đăng Ya hẹp, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông nếu các phương tiện giao thông trên 16 chỗ chạy vào khu vực diễn ra sự kiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trong Tuần lễ Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024, đơn vị cũng tuyên truyền để người dân thực hiện theo phương án đề ra trước đó. Các tài xế điều khiển phương tiện giao thông chở khách lên tham gia sự kiện cũng tuân thủ theo quy định này”-Trung tá Dung cho biết.

Các tuyến đường giao thông dẫn lên khu vực núi lửa Chư Đang Ya hẹp, nguy cơ ùn ứ giao thông nếu các phương tiện chở khách trên 16 chỗ đi vào. Ảnh: T.D

Cũng theo Trung tá Trương Thị Cẩm Dung thì việc các đơn vị kinh doanh vận tải khách đưa xe taxi đến trung chuyển khách lên lễ hội là thực hiện theo phương án kinh doanh của họ. Du khách khi lên tham quan lễ hội có nhu cầu được xe taxi chở lên tham quan núi lửa Chư Đang Ya có sự thỏa thuận với nhau về mặt giá cả. Vậy nên không có việc lực lượng Cảnh sát Giao thông ngăn cản các phương tiện giao thông chở khách trên 16 chỗ vào khu vực chính diễn ra sự kiện nhằm mục đích để các đơn vị kinh doanh vận tải khách khác hưởng lợi.