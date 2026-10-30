Nhà lồng chợ Phù Cát xây dựng dang dở, tiểu thương mòn mỏi chờ

(GLO)- Sau 7 năm triển khai, Dự án xây dựng 2 nhà lồng chợ Phù Cát (thôn An Hành, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) với tổng vốn đầu tư hơn 13 tỷ đồng vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến việc bố trí nơi kinh doanh cho tiểu thương.

Trong khi công trình còn dang dở, nhiều tiểu thương phải buôn bán trong điều kiện tạm bợ, mong sớm có nơi kinh doanh ổn định.

Theo các tiểu thương, 2 nhà lồng phía sau cổng chợ Phù Cát được xây dựng từ thập niên 80 của thế kỷ trước, sau đó bị hư hỏng, xuống cấp. Năm 2019, UBND thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát cũ) triển khai dự án xây dựng lại 2 nhà lồng nhằm bảo đảm cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động kinh doanh của tiểu thương.

Dự án nhận được sự đồng thuận của đông đảo tiểu thương, tạo thuận lợi cho quá trình di dời, tháo dỡ công trình để thi công. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (bán hàng may mặc) cho biết, ban đầu, tại cuộc họp với các tiểu thương, lãnh đạo địa phương thông báo dự án sẽ được triển khai trong 7 tháng.

Hàng chục tiểu thương tại 2 nhà lồng được bố trí buôn bán tại các công trình dựng tạm gần đó, chờ 2 nhà lồng mới hoàn thành để chuyển vào kinh doanh ổn định.

“Đến nay đã 7 năm mà 2 nhà lồng vẫn còn đang xây. Tôi tuổi cao sức yếu, chờ ngày công trình hoàn thành để dời vào mà chờ hoài vẫn chưa xong” - bà Trâm ngao ngán nói.

Dự án xây dựng 2 nhà lồng tại chợ Phù Cát (xã Phù Cát) đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: N.C

Những năm qua, hoạt động buôn bán của tiểu thương tại dãy nhà lợp tôn dựng tạm gặp nhiều bất tiện. Mùa nắng, khu vực này nóng bức; mùa mưa thường bị ngập nước, thấm dột. Lối đi chật hẹp khiến việc kinh doanh của một số tiểu thương có sạp nằm sâu bên trong gặp nhiều bất lợi.

Do kinh doanh khó khăn, nhiều tiểu thương đã đóng sạp, ngừng hoạt động. Trong khi đó, việc thi công công trình nhiều lần gián đoạn, có thời điểm đình trệ suốt nhiều tháng liền.

“Những năm trước đây, nhà lồng xây dựng xong phần thô rồi bỏ dở, không có cửa nẻo, người ta vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm cảnh quan chợ. Cách đây mấy tháng, công trình được dọn dẹp sạch sẽ, tuy nhiên, việc thi công chỉ diễn ra cầm chừng” - một tiểu thương cho biết.

Qua tìm hiểu, 2 nhà lồng có tổng diện tích xây dựng hơn 2.000 m², đến nay cơ bản hoàn thành phần thô nhưng đã tạm ngừng thi công. Để đưa công trình vào sử dụng, nhà thầu còn phải lắp đặt cửa cuốn tại các ki ốt, hoàn thiện trần nhà và hệ thống điện, nước. Bên ngoài 2 nhà lồng, nhiều vị trí xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, thấm nước, rêu mốc trên bề mặt.

Theo Ban Quản lý chợ Phù Cát, năm 2019, hơn 50 tiểu thương được di dời để chuẩn bị cho việc xây dựng 2 nhà lồng. Công trình được khởi công 1 năm sau đó, có quy mô 80 ki ốt, tổng vốn đầu tư hơn 13 tỷ đồng, với mục tiêu ban đầu hoàn thành trong vòng 210 ngày.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Bùi Quốc Nghị - Chủ tịch UBND xã Phù Cát - cho biết, từ nhiều năm trước, dự án đã gặp vướng mắc liên quan đến nhà thầu, đơn vị giám sát và chủ đầu tư là UBND thị trấn Ngô Mây (cũ), khiến quá trình thi công kéo dài, gây bức xúc trong tiểu thương. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, địa phương mất nhiều thời gian hoàn thiện hồ sơ bàn giao để UBND xã Phù Cát tiếp nhận, quản lý dự án.

Thời gian qua, địa phương nỗ lực tháo gỡ các bất cập, xử lý dứt điểm tình trạng rác thải, ô nhiễm tại khu vực dự án; đồng thời đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục xây dựng cơ bản trong năm 2026, sau đó tiếp tục hoàn thiện hệ thống PCCC vào đầu năm 2027 để đưa công trình vào sử dụng.