(GLO)- Hàng năm, vào tháng 2 (âm lịch), nhiều đình, miếu trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức cúng tế thần linh cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gọi chung là lễ cúng Quý Xuân.

(GLO)- Miếu An Tân (tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tọa lạc bên cạnh quốc lộ 19. Miếu là 1 trong 5 “vệ tinh” của đình An Khê xưa với kiến trúc cổ kính hiếm hoi còn sót lại ở Gia Lai.