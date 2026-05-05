NASA hé lộ góc nhìn chưa từng có về Mặt trăng

(GLO)- NASA vừa công bố thêm hơn 12.000 bức ảnh do phi hành đoàn sứ mệnh Artemis II lịch sử, hé lộ góc nhìn chưa từng có về Mặt trăng.

Bộ ảnh ghi lại chi tiết chuyến bay kéo dài 10 ngày vào tháng 4 khi tàu Orion đưa các phi hành gia bay vòng qua mặt xa của Mặt trăng rồi trở về Trái đất.

Trái đất ở phía sau Mặt trăng.

Những bức ảnh được các phi hành gia chụp từ bên trong khoang tàu, tái hiện toàn bộ hành trình, từ quỹ đạo Trái đất đến thời điểm tiếp cận Mặt trăng ở khoảng cách gần nhất (6.545 km).

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất là hiện tượng "Earthset", khi Trái đất dần khuất sau đường chân trời Mặt trăng. Khi đó, Trái đất chỉ còn là một chấm sáng mỏng manh.

Hiện tượng "Earthset".

Ngoài ra, các bức ảnh cận cảnh cũng cho thấy bề mặt Mặt trăng với những miệng hố va chạm chồng lên nhau, đặc biệt rõ nét ở vùng ranh giới sáng - tối.

Ở hành trình đi và về, các phi hành gia còn chụp được hình ảnh dải ngân hà rực rỡ mà không bị ánh sáng Trái đất che mờ; quan sát nhật thực toàn phần từ không gian.

Artemis II là nhiệm vụ có người lái đầu tiên đến Mặt Trăng kể từ Apollo 17 năm 1972. Sứ mệnh lịch sử này diễn ra từ ngày 1 đến 10-4 theo múi giờ EDT.

Dải ngân hà rực rỡ.

Theo NASA, kho dữ liệu hình ảnh này không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn cung cấp thông tin khoa học quan trọng cho các sứ mệnh tiếp theo. Artemis II cũng được xem là bước chuẩn bị cho mục tiêu đưa con người trở lại Mặt trăng, dự kiến sớm nhất vào năm 2028.