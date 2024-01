Năm 2024 phấn đấu đạt 94,11% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Tại điểm cầu Gia Lai, dự hội nghị trực tuyến có ban lãnh đạo BHXH tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể; các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh.

Theo BHXH Việt Nam, năm 2023, ngành BHXH Việt Nam linh hoạt triển khai các giải pháp để phát triển, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), giảm tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT và đạt các kết quả khả quan. Cụ thể: Tỷ lệ người tham gia BHXH đạt khoảng 39,25% so với lực lượng lao động trong độ tuổi với 18,259 triệu người (đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ), trong đó khoảng 3,92% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện với gần 1,83 triệu người (vượt 1,42% so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2025 tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng). Tỷ lệ người tham gia BHTN đạt 31,58% lực lượng lao động trong độ tuổi với 14,693 triệu người (đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ). Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 93,307 triệu người, tăng 2,45% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm khoảng 93,35% dân số (vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ).

Trong năm 2023, số tiền thu BHXH, BHTN, BHYT đạt 472.381 tỷ đồng, tăng 8,55% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 101,41% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Số tiền chậm đóng chiếm 2,69% số phải thu. Đây là tỷ lệ số tiền chậm đóng/số phải thu thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (giảm từ 6% năm 2016 xuống còn 2,69%).

Việc giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHTN tới từng người tham gia, thụ hưởng đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, qua đó góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động.

Tính đến hết năm 2023, toàn ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện thanh tra kiểm tra tại 22.584 đơn vị, trong đó, thanh tra kiểm tra theo kế hoạch tại 17.774 đơn vị (đạt 109,33% so với kế hoạch giao), thanh tra kiểm tra đột xuất tại 4.810 đơn vị.

Với những kết quả đạt được trong năm qua, năm 2024, ngành BHXH Việt Nam phấn đấu thực hiện đạt tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH khoảng 42,7%; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN khoảng 34,18% và tỷ lệ dân số tham gia BHYT khoảng 94,11%.

Tại hội nghị trực tuyến, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương đã có các báo cáo tham luận xung quanh thực hiện công tác BHXH, BHYT và các kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác BHXH, BHYT trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả ngành BHXH đạt được trong năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, với mục tiêu mở rộng độ bao phủ, tiến tới BHXH, BHYT toàn dân, đề nghị ngành BHXH cần chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp gắn với phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả và đồng bộ. Đồng thời, ngành BHXH cần đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức truyền thông một cách linh hoạt, đa dạng bằng nhiều hình thức, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, bảo đảm cho người dân, người lao động tham gia được tiếp cận, thụ hưởng tốt nhất các chính sách bảo hiểm hiện hành.