Mỹ đưa hơn 15 tàu chiến đến hỗ trợ phong tỏa eo biển Hormuz

(GLO)- Nhằm hỗ trợ việc phong tỏa eo biển Hormuz như đã tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã triển khai hơn 15 tàu chiến tới Trung Đông.

Theo đó, Mỹ đã triển khai một tàu sân bay, một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, một tàu tấn công đổ bộ cùng nhiều tàu bổ trợ khác. Một số phương tiện có khả năng triển khai trực thăng phục vụ hoạt động đổ bộ tàu hoặc điều phối tàu thương mại tới các khu vực tập kết được chỉ định.

Tàu thuyền neo tại cảng ở thành phố Bandar Lengeh, tỉnh Hormozgan, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sau thời hạn nói trên, Tổng thống Trump cũng cảnh báo sẽ tấn công bất kỳ tàu hải quân nào của Iran tiến đến gần khu vực phong tỏa của Mỹ. Khi được hỏi liệu mục tiêu của việc cản trở này là buộc Iran mở lại eo biển hay quay lại bàn đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định "cả hai điều đó, chắc chắn, và còn hơn thế nữa".

Ngay sau khi lệnh phong tỏa theo tuyên bố của Mỹ có hiệu lực, Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo nếu an ninh của các cảng ở vùng biển phía Nam nước này bị đe dọa, không một cảng nào ở vịnh Persian hay biển Oman sẽ được an toàn. Khẳng định quyền hợp pháp của Iran đối với vùng lãnh hải của mình, quân đội Iran tuyên bố các tàu khác sẽ tiếp tục được phép đi qua tuyến đường thủy này theo quy định của lực lượng vũ trang nước này.

Giới chuyên gia ước tính việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz sẽ khiến Iran thiệt hại khoảng 435 triệu USD/ngày, trong đó 276 triệu USD từ hoạt động xuất khẩu, chủ yếu là các mặt hàng dầu thô và hóa dầu.