Lực lượng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể được hưởng phụ cấp 50% lương

Nội dung này được nêu trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đang được Bộ Quốc phòng lấy ý kiến.

Binh chủng Hóa học diễn tập điều tra, ứng phó tình huống phổ biến vũ khí phóng xạ. Ảnh: QĐND/VTC News

Cụ thể, người thuộc lực lượng chuyên trách được đề xuất hưởng phụ cấp bằng 50% mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Khoản phụ cấp được tính theo thời gian thực tế đảm nhiệm vị trí, chức danh, công việc và chi trả cùng kỳ lương hằng tháng.

Trường hợp thời gian công tác thực tế không đủ tháng, mức hưởng được tính theo tỷ lệ số ngày làm việc. Dự thảo quy định không hưởng phụ cấp trong thời gian nghỉ không hưởng lương từ 1 tháng trở lên, nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội từ 1 tháng trở lên, bị tạm đình chỉ công tác, tạm giữ chức vụ, tạm dừng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách hoặc không còn đảm nhiệm vị trí, công việc thuộc đối tượng hưởng.

Người hưởng phụ cấp 50% vẫn được nhận các khoản phụ cấp khác theo quy định. Tuy nhiên, nếu cùng một điều kiện, tiêu chuẩn mà được hưởng nhiều chế độ có cùng tính chất thì chỉ được hưởng mức cao nhất.

Bên cạnh phụ cấp hằng tháng, Bộ Quốc phòng đề xuất 3 mức bồi dưỡng độc hại, nguy hiểm đối với người trực tiếp làm việc, tiếp xúc hoặc hoạt động trong môi trường có yếu tố nguy hại.

Trong đó, mức bồi dưỡng thứ nhất bằng 0,2 lần mức lương cơ sở tính theo ngày đối với nhiệm vụ có yếu tố nguy hiểm; mức thứ 2 bằng 0,3 lần đối với nhiệm vụ có yếu tố độc hại, nguy hiểm; mức thứ 3 bằng 0,4 lần đối với nhiệm vụ đặc biệt độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Đối với nhiệm vụ trực ban đêm, từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau, dự thảo đề xuất hỗ trợ tiền ăn thêm nếu người thực hiện chưa được hưởng chế độ có cùng tính chất. Người trực từ 2 giờ đến dưới 4 giờ được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,5 lần tiền ăn cơ bản 1 ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ; trường hợp trực từ 4 giờ trở lên được hưởng bằng 1 lần mức tiền ăn cơ bản 1 ngày.

Ngoài ra, dự thảo còn quy định các chế độ tiền lương, trợ cấp, hỗ trợ ăn ở, đi lại, trang bị bảo hộ đối với người được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ; chính sách hỗ trợ khi bị ốm đau, tai nạn hoặc tử vong, cùng các quy định về khen thưởng, bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, uy tín.