Lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai thăm, tặng quà bà con thôn Plei Hek

(GLO)- Sáng 16-1, tại UBND phường An Phước (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã trao tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.