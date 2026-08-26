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Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)- Ngày 26-8, ông Nguyễn Minh Trưởng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân mùa Vu Lan - Báo hiếu Phật lịch 2569, Dương lịch 2026.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Minh Trưởng gửi lời chúc mừng đến quý hòa thượng, chư tôn đức tăng ni, phật tử nhân mùa Vu Lan; đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo; vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

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Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Minh Trưởng chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân mùa Vu Lan - Báo hiếu. Ảnh: Minh Hoàng

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh, Vu Lan là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn, tri ân công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ; qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng hiếu thảo, tình yêu thương và trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Những giá trị nhân văn của đạo hiếu trong Phật giáo có ý nghĩa tích cực đối với đời sống xã hội, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội nhân ái, nghĩa tình.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo chúc các vị chức sắc, tăng ni và phật tử đón mùa Vu Lan an lành; mong muốn Ban Trị sự tiếp tục vận động tăng ni, phật tử phát huy tinh thần từ bi, đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu đáp từ, Thượng tọa Thích Đồng Thành - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động Phật giáo trên địa bàn.

Thượng tọa Thích Đồng Thành khẳng định, tăng ni, phật tử trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân và đồng hành cùng địa phương xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.

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