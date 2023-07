Khởi sắc Đak Sơ Mei

(GLO)- Cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, lực lượng Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp thực hiện các hoạt động tiếp sức mùa thi và hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.