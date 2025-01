Khởi đầu năm mới khỏe khoắn với thể thao

Vẫn đón giao thừa cùng gia đình, song anh Phan Ngọc Thông (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) thức dậy từ khá sớm để “du Xuân” bằng cách chạy bộ. 5 giờ sáng mùng 1 Tết, anh cùng 15 thành viên của Câu lạc bộ AK Running Club bắt đầu chạy với mục tiêu đạt con số đặc biệt 11,11km nhân ngày đầu năm mới.

Nhiều chân chạy của Câu lạc bộ AK Running Club khởi đầu năm mới với cự ly 11,11km. Ảnh: Duy Thanh

Nhóm chọn cung đường qua các tuyến đường từ nội thị đến vùng ven của thị xã An Khê để tận hưởng không khí mùa Xuân cũng như ngắm nhìn sự nô nức của người dân trong ngày mùng 1 Tết. Tất cả đều hào hứng với trải nghiệm thú vị này. Sau khi hoàn thành cự ly 11,11km, họ ngồi lại và trao nhau những phong bao lì xì may mắn với những lời chúc bình an.

Anh Thông hồ hởi: “Tôi thường chạy buổi sáng nhưng chạy vào sáng mùng 1 Tết cảm giác rất khác, rất bồi hồi. Nó như một chuyến du Xuân khi chúng tôi được đi qua từng góc phố, từng ngôi nhà để thấy người dân trang hoàng ngày Tết như thế nào. Với khởi đầu năm mới như vậy, chúng tôi mong một năm mới luôn tràn đầy sức khỏe và năng lượng cho một năm dài sắp tới”.

Các runner tại Pleiku và Chư Păh đã hưởng ứng chương trình chạy "Tết không bia rượu". Ảnh: Đức Lâu

Để đón chào năm mới, Câu lạc bộ Chư Păh Runners tổ chức chương trình “Tết không bia rượu” với chủ đề Chạy bộ vui-Khỏe mỗi ngày xuyên suốt 4 ngày Tết với lộ trình tại các tuyến đường ở huyện Chư Păh và TP. Pleiku với các cự ly ý nghĩa.

Cụ thể, mùng 1, các runner sẽ chạy cự ly 25,25km tuyến Pleiku-Chư Păh; mùng 2 Tết chạy cự ly 22,25km tuyến nội thành Pleiku-Đồng Xanh; mùng 3 Tết chạy dạo quanh Pleiku với cự ly 23,25 km và mùng 4 Tết chạy “long run” tùy khả năng mỗi người với tuyến đường tại huyện Chư Păh.

Anh Lê Đức Lâu-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chư Păh Runners cho hay: Câu lạc bộ phát động chương trình này nhằm động viên các thành viên cùng tất cả những người đam mê chạy bộ có một năm mới khỏe khoắn, nhiều niềm vui và nói không với bia rượu ngày Tết.

“Ước tính trong 4 ngày có khoảng hơn 100 lượt người tham gia. Mỗi buổi sáng, chúng tôi chạy cự ly khá dài trên nhiều tuyến đường khác nhau để cùng cảm nhận sắc Xuân tràn ngập trên các phố phường và làng mạc. Chạy xong, tất cả lại quay trở về cùng gia đình đi chúc Tết, du Xuân trong tâm thế đầy hứng khởi”-anh Lâu hào hứng.

Sân Winner Pickleball Club chọn khai trương vào sáng mùng 2 Tết. Ảnh: Phạm Nam

Năm vừa qua, pickleball đã tạo ra cơn sốt với sự phát triển như vũ bão. Nhiều sân bãi được đầu tư “mọc lên như nấm” song nhu cầu chơi môn thể thao mới này của người dân vẫn là rất lớn. Anh Phạm Quốc Nam (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã chọn sáng mùng 2 Tết để khai trương sân cụm Winner Pickleball Club tại địa chỉ 20 Lý Nam Đế, TP. Pleiku.

Đây là cụm sân hiện đại với 3 sân. Để đáp ứng nhu cầu của các giải đấu chuyên nghiệp trong thời gian tới, mặt sân đã được phủ 2 lớp hạt cao su. Anh Nam chia sẻ: “Ngày mùng 2 Tết là ngày rất đẹp nên tôi đã chọn nó để khai trương sân. Tết nhất bận bịu khá nhiều song vẫn có nhiều người đặt sân để đánh pickleball. Mong rằng nó sẽ là khởi đầu thuận lợi để tất cả có một năm mới mạnh khỏe, công việc luôn suôn sẻ, hanh thông”.

Đã thành thông lệ, mùng 2 Tết hàng năm, các thành viên của Câu lạc bộ Cầu lông HLC lại tổ chức “khai vợt” từ sáng sớm. Năm nay, 12 thành viên đã cùng nhau ra sân để so tài với những trận đấu giao lưu nội bộ ý nghĩa để bắt đầu năm mới.

Các thành viên của Câu lạc bộ Cầu lông HLC Ayun Pa khai vợt vào sáng mùng 2 Tết. Ảnh: Trần Tiến

Anh Nguyễn Duy Đức (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa)-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ chia sẻ: “Từ nhiều năm nay, chúng tôi luôn giữ thông lệ sẽ khai vợt vào sáng mùng 2 Tết. Đều đặn như vậy dù ai bận việc gì thì cũng cố gắng sắp xếp để sáng dậy sớm chơi cầu lông để thấy cơ thể sảng khoái, nhanh nhẹn hơn sau những cuộc chúc Tết nhiều bia, rượu. Khởi đầu năm mới như vậy giúp chúng tôi nhận ra dù làm gì thì sức khỏe cũng là thứ quý giá nhất mà mỗi người phải tập luyện, trau dồi”.