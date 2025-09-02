(GLO)- Từ lúc đặt viên gạch đầu tiên xuống nền đất đỏ bazan cho đến nay, Trường THPT Chi Lăng (tỉnh Gia Lai) đã tròn 6 tuổi. Tuy thời gian không dài nhưng đã chứng minh khát vọng lớn từ ngôi trường trẻ.

6 năm qua, ngôi trường với hình hài, diện mạo bên ngoài vẫn giản dị, quen thuộc nhưng bên trong có những bước lột xác mạnh mẽ. THPT Chi Lăng không chỉ lớn lên bằng tuổi đời mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng đổi thay và tinh thần cống hiến trong giáo dục. Ở nơi này, “Nên người - Tiến bộ - Thành đạt” không chỉ là câu chữ trang trọng chạy trên màn led ở cổng trường mà mỗi từ trong khẩu hiệu là một nấc thang vừa liên kết vừa bổ trợ để dẫn lối cho những thành công bền vững.

Để góp phần làm sáng thêm bức tranh giáo dục của tỉnh nhà, tư duy lãnh đạo của Ban giám hiệu được xem là một trong những yếu tố then chốt. Bài viết này sẽ lần theo những quyết sách, nghe những lời kể từ người trong cuộc và khám phá cách mà THPT Chi Lăng biến tầm nhìn thành hiện thực.

8 giáo viên Toán của Trường THPT Chi Lăng (Gia Lai) xuất sắc bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ khoa học ngành Toán học tại Trường Đại học Huế. Ảnh: ĐVCC

Đầu tư cho giáo viên hôm nay chính là “bệ phóng” vững chắc để học sinh tỏa sáng ngày mai

Trước hết, trên hành trình phát triển, Trường THPT Chi Lăng đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Nhà trường liên tục ban hành các chính sách tạo “đòn bẩy” cho giáo viên học cao hơn, từ các khóa bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, các chứng chỉ nghề nghiệp đến các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ.

Không chỉ dừng lại ở lời động viên, kêu gọi, nhà trường còn tạo điều kiện bằng những cam kết cụ thể: Linh hoạt thời khóa biểu để thầy cô có thể cân đối giữa giảng dạy và học tập, hỗ trợ một phần học phí. Đáng tự hào, năm 2025 trường đã có 8 giáo viên Toán xuất sắc bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ - một con số biết nói, thể hiện khát vọng học hỏi và quyết tâm bứt phá.

Từ sự hỗ trợ của nhà trường, các giáo viên đã trang bị cho mình chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa của sự thay đổi và nâng cấp bản thân. Việc khuyến khích giáo viên nâng chuẩn trình độ không nhằm “làm đẹp” hồ sơ mà đó chính là cốt lõi giúp giáo viên nâng cao tay nghề đồng thời còn mang đến hiệu ứng lan tỏa thành văn hóa học hỏi không ngừng.

Hội đồng Anh - người bạn đồng hành trên hành trình nâng tầm tri thức

Có thể khẳng định Trường THPT Chi Lăng dành cho tiếng Anh một đại lộ thênh thang. Đây là ngôi trường tiên phong của tỉnh nhà bắt tay hợp tác chuyên sâu với Hội đồng Anh. Việc hợp tác không chỉ đóng vai trò là cầu nối giúp nâng cao, phát triển năng lực tiếng Anh cho học sinh, mà “cú chạm” này còn là cơ hội để giáo viên tiếng Anh được bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ, làm chủ ngôn ngữ toàn cầu.

Các chuyên gia của Hội đồng Anh không “đem bài giảng mẫu” áp vào lớp, cũng không phải “giải phẫu” một tiết dạy bằng cách dự giờ mà tổ chức workshop hoặc đồng hành cùng giáo viên trong các hoạt động liên quan để giúp người dạy mở rộng biên độ tri thức, “kích hoạt” nội lực của bản thân.

Khuyến khích học sinh giỏi vào ngành sư phạm

Câu nói “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” vắt từ thế hệ này qua thế hệ khác đã trở thành định kiến khiến không ít thí sinh ngần ngại, dè dặt khi đặt bút chọn nguyện vọng sư phạm. Tuy nhiên, tư tưởng cực đoan ấy đang dần bị lung lay khi đất nước đặt chân vào “Kỷ nguyên vươn mình trỗi dậy”.

Giờ đây con đường dấn thân vào môi trường sư phạm không còn là lựa chọn “dự phòng” mà chính cái “vẫy tay” mời gọi đầy sức hút từ Nhà nước đã khiến phụ huynh, học sinh ưa chuộng ngành sư phạm hơn.

Thầy Hoàng Quyết Thắng chọn con đường sư phạm và sẵn sàng chào đón cựu học sinh trở về trường giảng dạy. Ảnh: NVCC

Nắm bắt được vận mệnh của thời đại, THPT Chi Lăng không chỉ chăm lo hiện tại mà còn nghĩ tới tương lai lâu dài của nền giáo dục địa phương. Nhà trường chủ động khuyến khích học sinh giỏi chọn con đường sư phạm và sẵn sàng chào đón cựu học sinh trở về trường giảng dạy.

Thầy Hoàng Quyết Thắng là một điển hình như thế. Là học sinh khóa đầu tiên của Trường THPT Chi Lăng, sau khi khép lại chương trình THPT, Quyết Thắng chọn ĐH Sư phạm Hà Nội để chắp cánh cho sứ mệnh nghề giáo trong tương lai. Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội với tấm bằng xuất sắc, Thắng không chọn ở lại thủ đô hoa lệ, mà quay trở lại ngôi trường xưa để phụng sự cho quê hương.

Ngày trở về, Quyết Thắng không giấu nổi xúc động: “Với tôi, THPT Chi Lăng từ lâu vốn đã là mái nhà thứ hai. Ngày trở về mái nhà thứ hai của mình để công tác thực sự là một vinh dự lớn lao. Trên hết là trách nhiệm của bản thân, sẽ không chỉ là một giáo viên dạy Toán, mà còn là một người đi trước, thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng các em học sinh trên hành trình chinh phục tri thức”.

Minh chứng tiếp theo là cậu học trò Phan Trịnh Nguyên. Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025, với số điểm 29,5/30, Trịnh Nguyên trở thành thủ khoa toàn tỉnh, đồng thời cũng là thủ khoa khối A00 của tỉnh Gia Lai. Nối gót đàn anh Hoàng Quyết Thắng, Trịnh Nguyên không ngần ngại bộc bạch: “Em đã chọn vào Khoa Toán của Trường ĐH Sư phạm TP.Hồ Chí Minh”.

Việc THPT Chi Lăng mở rộng vòng tay đón nhận học sinh cũ không chỉ là hành động đầy ắp tính nhân văn mà còn cho thấy nhà trường đã khéo léo xây dựng một “vòng tuần hoàn” vững mạnh cho hệ thống nhân sự. Nơi đây không chỉ là cái nôi đào tạo nhân tài, mà còn đón đợi và dành tặng những nhân tài ấy “mảnh đất” để họ tỏa sáng và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Giữa phấp phới nắng gió cao nguyên, Trường THPT Chi Lăng hiện lên không chỉ đơn thuần là mái trường gieo hạt giống tri thức, mà còn là nơi khởi phát khát vọng đổi thay và cống hiến. Bằng chiến lược đầu tư vào con người, THPT Chi Lăng đang bền bỉ, kiên định viết nên câu chuyện giáo dục toàn diện, bài bản.