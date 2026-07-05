Kênh xem trực tiếp Mexico vs Anh 7h ngày 6/7: Tam sư gặp chảo lửa Azteca

(GLO)- Mexico vs Anh diễn ra lúc 07h00 ngày 6/7 tại Mexico City Stadium. Tam sư được đánh giá nhỉnh hơn nhưng phải vượt qua sức ép cực lớn tại Azteca.

Thời gian, địa điểm thi đấu Mexico vs Anh

Trận đấu: Mexico vs Anh

Giải đấu: World Cup 2026

Vòng đấu: Vòng 1/8

Thời gian: 07h00 ngày 6/7/2026, giờ Việt Nam

Giờ quốc tế: 00h00 ngày 6/7/2026, giờ UTC

Địa điểm: Mexico City Stadium/Estadio Azteca

Thành phố: Mexico City, Mexico

Hình minh họa

Đây là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất vòng 1/8 World Cup 2026. Mexico có lợi thế sân nhà, còn tuyển Anh bước vào trận đấu với mục tiêu giành vé vào tứ kết lần thứ ba liên tiếp ở các kỳ World Cup.

Đội thắng trong cặp Mexico vs Anh sẽ gặp đội thắng ở trận Brazil vs Na Uy tại vòng tứ kết.

Kênh xem trực tiếp Mexico vs Anh

Trận Mexico vs Anh được tường thuật trực tiếp trên hệ thống kênh của VTV.

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Nhận định Mexico vs Anh

Mexico đang có một kỳ World Cup rất ấn tượng. Đội chủ nhà toàn thắng 4 trận đã đấu, ghi 8 bàn và chưa để thủng lưới. Sau khi đứng đầu bảng A với 3 chiến thắng trước Nam Phi, Hàn Quốc và CH Séc, thầy trò HLV Javier Aguirre tiếp tục đánh bại Ecuador 2-0 ở vòng 1/16.

Điểm mạnh của Mexico không chỉ nằm ở lợi thế sân nhà. Họ đang chơi rất kỷ luật, biết lúc nào cần pressing, lúc nào cần lùi thấp và đặc biệt nguy hiểm trong các pha tấn công biên. Julian Quiñones là ngòi nổ nổi bật nhất với 3 bàn và 1 kiến tạo từ đầu giải. Roberto Alvarado cũng chơi rất hiệu quả, dẫn đầu đội về số kiến tạo, cơ hội tạo ra và khả năng tham gia tranh chấp.

Yếu tố Azteca là thử thách không nhỏ cho tuyển Anh. Mexico City nằm ở độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, khiến các đội khách thường gặp khó về thể lực, nhịp thở và khả năng duy trì cường độ cao. Bầu không khí tại sân Azteca cũng hứa hẹn cực kỳ cuồng nhiệt khi Mexico có cơ hội vào tứ kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986.

Tuyển Anh được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, nhưng hành trình của họ chưa thật sự trơn tru. Tam sư thắng Croatia 4-2 ở trận ra quân, hòa Ghana 0-0, thắng Panama 2-0 rồi phải nhờ cú đúp muộn của Harry Kane mới vượt qua CHDC Congo 2-1 ở vòng 1/16. Đó là trận đấu cho thấy Anh vẫn có bản lĩnh, nhưng cũng bộc lộ nhiều khoảng trống ở hàng thủ và sự thiếu ổn định trong cách nhập cuộc.

Harry Kane tiếp tục là điểm tựa lớn nhất. Tiền đạo đội trưởng đã có 5 bàn tại World Cup 2026, trong đó có nhiều pha lập công bằng đầu. Jude Bellingham đem lại khả năng xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai, Bukayo Saka và Anthony Gordon là hai phương án tạo tốc độ ở biên, còn Declan Rice giữ vai trò cân bằng tuyến giữa.

Bài toán của HLV Thomas Tuchel là làm sao để Anh không bị cuốn vào nhịp chơi của Mexico. Nếu dâng cao pressing thiếu kiểm soát, Tam sư có thể hụt hơi trong điều kiện độ cao. Ngược lại, nếu chơi quá chậm, họ sẽ tạo điều kiện để Mexico kéo trận đấu về thế trận giàu va chạm, nơi đội chủ nhà có sự hậu thuẫn lớn từ khán đài.

Trận đấu này có thể được định đoạt bởi hai khu vực: hành lang trái của Mexico với Quiñones - Gallardo và trung lộ của Anh với Rice - Bellingham - Kane. Nếu Anh khóa được nguồn lên bóng của Mexico, họ có thể kiểm soát thế trận. Nhưng nếu Mexico ghi bàn trước, đây sẽ là 90 phút rất dài với Tam sư.

Thông tin lực lượng Mexico vs Anh

Mexico không ghi nhận ca chấn thương mới sau trận thắng Ecuador. Gilberto Mora, cầu thủ 17 tuổi gây chú ý khi đá chính ở vòng knock-out, đủ thể lực thi đấu. HLV Javier Aguirre có thể tiếp tục tin vào bộ khung đang vận hành ổn định gồm Raul Rangel, César Montes, Johan Vásquez, Luis Romo, Érik Lira, Roberto Alvarado, Raul Jiménez và Julian Quiñones.

Một điểm cần chờ là Aguirre sẽ tiếp tục dùng Gilberto Mora hay ưu tiên kinh nghiệm của Brian Gutiérrez ở tuyến giữa. Với tính chất căng thẳng của vòng 1/8, Mexico có thể chọn cách nhập cuộc an toàn hơn, nhưng phong độ của Mora khiến anh vẫn là phương án đáng cân nhắc.

Tuyển Anh còn một số vấn đề ở hàng thủ. Reece James khó kịp bình phục chấn thương gân kheo, trong khi Jarell Quansah đã trở lại tập luyện nhưng khả năng đá chính chưa chắc chắn. Declan Rice từng bị chuột rút và mệt mỏi ở trận gặp CHDC Congo, nhưng dự kiến vẫn đủ thể lực ra sân.

HLV Thomas Tuchel nhiều khả năng tiếp tục sử dụng Djed Spence ở vị trí hậu vệ phải, trong khi Marc Guehi và Ezri Konsa đá trung vệ. Trên hàng công, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon và Harry Kane là những lựa chọn sáng giá nhất.

Kết quả 5 trận gần nhất của Mexico

Mexico 2-0 Ecuador, World Cup 2026

Mexico 3-0 CH Séc, World Cup 2026

Mexico 1-0 Hàn Quốc, World Cup 2026

Mexico 2-0 Nam Phi, World Cup 2026

Mexico 5-1 Serbia, giao hữu quốc tế

Mexico toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Đặc biệt, tại World Cup 2026, đội chủ nhà chưa để lọt lưới sau 4 trận.

Kết quả 5 trận gần nhất của Anh

Anh 2-1 CHDC Congo, World Cup 2026

Anh 2-0 Panama, World Cup 2026

Anh 0-0 Ghana, World Cup 2026

Anh 4-2 Croatia, World Cup 2026

Anh 3-0 Costa Rica, giao hữu quốc tế

Anh thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Tam sư ghi 11 bàn, thủng lưới 3 lần, nhưng màn trình diễn trước Ghana và CHDC Congo cho thấy họ vẫn cần cải thiện khả năng áp đặt thế trận trước các đội chơi kỷ luật.

Đối đầu Mexico vs Anh gần nhất

Mexico và Anh từng gặp nhau nhiều lần trong lịch sử, nhưng tại World Cup, hai đội mới chạm trán 1 lần. Đó là trận vòng bảng World Cup 1966, khi Anh thắng Mexico 2-0 trên hành trình vô địch giải đấu.

Lần gặp gần nhất giữa hai đội là trận giao hữu năm 2010, Anh thắng Mexico 3-1 tại Wembley. Tính rộng hơn, Anh đã thắng 4 lần gần nhất khi đối đầu Mexico.

Dù lịch sử nghiêng về Anh, bối cảnh lần này rất khác. Mexico được chơi trên sân nhà Azteca, đang có phong độ rất cao và chưa thủng lưới tại giải. Đây là trận đấu mà Tam sư không được phép chủ quan.

Đội hình xuất phát Mexico vs Anh dự kiến

Mexico dự kiến đá sơ đồ 4-3-3:

Raul Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Érik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raul Jiménez, Julian Quiñones.

Anh dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Dự đoán tỷ số Mexico vs Anh

Đây khó là trận đấu một chiều. Mexico có phong độ tốt, lợi thế sân nhà, khả năng phòng ngự chắc chắn và bầu không khí cực mạnh tại Azteca. Anh có đội hình chất lượng hơn, nhiều ngôi sao biết tạo khoảnh khắc, nhưng phải vượt qua rào cản thể lực và tâm lý.

Nếu trận đấu kéo dài, Mexico càng có cơ hội kéo Anh vào thế trận khó chịu. Tuy nhiên, bản lĩnh knock-out và khả năng tận dụng cơ hội của Harry Kane vẫn là điểm giúp Tam sư nhỉnh hơn.