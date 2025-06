Ia Pa sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Cô Nguyễn Thị Diệm-giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Nguyễn Tất Thành-hệ thống lại kiến thức cho các em học sinh trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Vũ Chi

Tập trung hệ thống lại kiến thức

Trước những thay đổi trong cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT năm nay, Ban Giám hiệu và đội ngũ giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành đã nhanh chóng có những điều chỉnh phù hợp. Trong đó chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển toàn diện cho học sinh; soạn giáo án ôn tập, lập đề thi thử để học sinh làm quen, không bị bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi.

Cô Nguyễn Thị Diệm-giáo viên Tiếng Anh-cho biết: Cấu trúc đề thi Anh Văn năm nay có nhiều điểm mới so với những năm học trước. Thay vì đánh giá kiến thức ngôn ngữ đơn lẻ như phát âm, từ vựng, cấu trúc câu, đề thi năm nay tập trung phát huy năng lực ngôn ngữ tổng hợp, đặc biệt là kỹ năng đọc-hiểu và xử lý thông tin trong ngữ cảnh thực tiễn.

Nhằm hỗ trợ tối đa cho các em học sinh lựa chọn môn Anh Văn tự tin bước vào kỳ thi, cô tổ chức 2 buổi ôn luyện/tuần, trong đó có 1 buổi ôn tập trung và 1 buổi phụ đạo cho học sinh có điểm thi thử dưới trung bình. “Hiện tôi duy trì 1 lớp online cũng như nhóm zalo để học sinh có thể trực tiếp trao đổi những khó khăn, thắc mắc cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình ôn luyện”-cô Diệm thông tin.

Em Hà Chí Toàn (xã Chư Răng, học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành) chia sẻ: “Với mong muốn trở thành sinh viên ngành Thiết kế đồ họa Trường Đại học Sài Gòn, em đăng ký tổ hợp 3 môn Toán-Ngữ Văn-Tiếng Anh. Lần thi thử gần đây nhất theo đề chung của Sở Giáo dục và Đạo tạo, em được 6,5 điểm Toán, 7 điểm Ngữ văn và 4,5 điểm Tiếng Anh. Ngoài hệ thống lại toàn bộ kiến thức các môn học, em đang dành nhiều thời gian để học thêm từ vựng môn Tiếng Anh nhằm cải thiện điểm số môn học này”.

Em Nay H’Bé (bìa phải, xã Chư Mố) cùng 2 bạn trong xã lập nhóm ôn tập để bổ sung, củng cố kiến thức trước khi thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Vũ Chi

Tại Trường THPT Phan Chu Trinh, 82 em học sinh của trường cũng đang nỗ lực trong giai đoạn nước rút để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Em Nay H’Bé (xã Chư Mố) cho hay: Lần thi thử vừa qua em đạt 20,8 điểm với 4 môn thi Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý. Trong các môn, em lo nhất môn Toán vì điểm thi thử dưới trung bình. Vì vậy, ngoài thời gian ôn tập trên trường, H’Bé lập nhóm nhỏ cùng 3 bạn trong xã tự ôn luyện ở nhà để hỗ trợ nhau.

“Em cũng tăng cường làm đề nhiều hơn để quen với các dạng câu hỏi. Mục tiêu của em là theo học ngành Công tác xã hội tại Trường Cao đẳng Gia Lai sau khi tốt nghiệp. Tuy không quá áp lực nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình để đạt kết quả cao nhất”-H’Bé trải lòng.

Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi

Thầy Nay Muk-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh-cho hay: Với 100% học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, ngay từ đầu năm, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với năng lực học sinh. Qua các đợt thi thử, mặc dù tỷ lệ đậu tốt nghiệp của trường đạt 100% nhưng vẫn còn 13 em có nguy cơ do điểm thi tương đối thấp. Vì vậy, song song với công tác ôn tập đại trà cho tất cả học sinh, trường bố trí mỗi môn học từ 1-2 lớp tăng cường cho các em còn yếu, đảm bảo các em đạt điểm trên trung bình trong kỳ thi sắp tới.

Giống như các năm trước, tất cả học sinh của trường sẽ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành. Vì vậy, Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện đảm bảo chỗ ăn ở, nghỉ ngơi cho các em, tạo tâm thế tốt nhất cho các em vững tin bước vào kỳ thi quan trọng.

Các em học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành tích cực ôn tập trong giai đoạn nước rút. Ảnh: Vũ Chi

Năm nay, Trường THPT Nguyễn Tất Thành có 247 học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chia sẻ về công tác ôn thi, thầy Lê Văn Hiếu Soạn-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Đến thời điểm hiện tại, các em học sinh lớp 12 cơ bản hoàn thành chương trình ôn tập. Tuy nhiên, thầy cô vẫn duy trì các lớp online và các nhóm zalo đến ngày thi để kịp thời giải đáp thắc mắc cho các em học sinh.

Là điểm thi duy nhất tại huyện, nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, trang bị thêm bảng biểu ngoài phòng thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn và thành công nhất.

Nhằm động viên các sĩ tử trước khi bước vào kỳ thi, nhiều địa phương trong huyện đã tổ chức gặp mặt, động viên các thí sinh. Tại xã Ia Tul, ngày 13-6, Đoàn xã phối hợp với UBND xã tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2025”, gặp mặt các em học sinh và phụ huynh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhân dịp này, UBND xã trao 27 suất quà (mỗi suất 100.000 đồng) để động viên tất cả các em học sinh. Đoàn xã trao tặng 3 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nay Thiêm-Bí thư Đoàn xã-chia sẻ: “Những phần quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng, niềm tin và sự kỳ vọng của mọi người dành cho các em học sinh. Hy vọng các em sẽ bản lĩnh, tự tin, vượt qua kỳ thi, mai này trở thành người có ích, quay về xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Đoàn xã Ia Tul trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: ĐVCC

Trao đổi với P.V, ông Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa-cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay huyện có 1 điểm thi chính tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành và 1 điểm thi dự phòng tại Trường THCS Phan Bội Châu. Nhằm động viên hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, UBND huyện đã bố trí kinh phí hỗ trợ 500.000 đồng/em

Đồng thời, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT huyện xây dựng kế hoạch, phối hợp các đơn vị đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Trong đó, lực lượng Công an đảm bảo an ninh, trật tự; Y tế đảm bảo an toàn, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; Huyện Đoàn thành lập đội thanh niên tình nguyện sẵn sàng các hoạt động hỗ trợ, tiếp sức mùa thi, tuyệt đối không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.