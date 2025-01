Ia Pa khát vọng vươn lên

Kinh tế-xã hội khởi sắc

Năm 2024, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ia Pa đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Kinh tế-xã hội phát triển tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. 18/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Theo đó, tổng giá trị sản xuất đạt 7.626,98 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng ước 37.720 ha, đạt 100% kế hoạch, tăng 0,8% so với năm 2023. Tổng sản lượng lương thực 75.372 tấn, bằng 100,1% kế hoạch, tăng 3,4% so với năm 2023.

Ông Trần Minh Phương-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi 4.717 ha cây trồng các loại.

Trong đó, chuyển 247 ha đất lúa xa kênh mương, không đảm bảo nước tưới sang trồng thuốc lá, dưa hấu, bắp sinh khối; chuyển đổi hơn 4.470 ha cây hàng năm như mì, đậu sang trồng mía, thuốc lá.

Nhìn chung, các diện tích cây trồng được chuyển đổi đều sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, góp phần tăng thu nhập cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Người dân huyện Ia Pa phấn khởi thu hoạch lúa mùa. Ảnh: Vũ Chi

Từ nguồn ngân sách địa phương, huyện triển khai mô hình trình diễn giống mì mới kháng bệnh khảm lá tại 2 xã Ia Tul và Chư Mố với 17 hộ tham gia trên diện tích 11 ha; mô hình sản xuất lúa đạt chứng nhận VietGAP quy mô 40 ha với 20 hộ tại 2 xã Ia Mrơn và Chư Răng tham gia.

Ngoài ra, Dự án hỗ trợ phát triển giống lúa mới, liên kết sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hướng tới xây dựng thương hiệu gạo huyện Ia Pa trên diện tích 328 ha tại 4 xã Ia Mrơn, Kim Tân, Chư Răng và Pờ Tó với 902 hộ tham gia.

Các mô hình mang lại hiệu quả kép, không chỉ giúp người dân nâng cao nhận thức trong sản xuất nông nghiệp mà còn tăng năng suất, chất lượng nông sản, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích.

Là 1 trong 20 hộ tại xã Chư Răng tham gia mô hình sản xuất lúa đạt chứng nhận VietGAP, ông Đinh Văn Thắng (thôn Bình Tây) chia sẻ: Gia đình tham gia mô hình với 1 ha lúa Đài Thơm 8 và 1 ha lúa TBR97.

So với phương pháp sản xuất truyền thống, phương pháp này giúp gia đình giảm lượng giống gieo sạ từ 20 kg/sào xuống 10-12 kg/sào; giảm phân bón, thuốc bảo thực vật nên chi phí đầu tư giảm 2-3 triệu đồng/sào. Trong khi đó, năng suất lúa tăng cao, đạt 9 tấn/ha.

“Với giá thu mua 7.000 đồng/kg lúa tươi và 9.000 đồng/kg lúa khô, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi lãi hơn 40 triệu đồng/ha. Vụ Đông Xuân 2024-2025, gia đình tiếp tục nhân rộng mô hình thêm 1 ha”-ông Thắng vui mừng cho hay.

Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện cũng chú trọng phát triển ngành chăn nuôi. Hiện toàn huyện có 7 trang trại chăn nuôi heo; hơn 6.000 hộ chăn nuôi hơn 452.000 con gia súc, gia cầm.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã triển khai tiêm 81.220 liều vắc xin cho đàn vật nuôi; triển khai 5 đợt tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi với 1.800 lít hóa chất. Nhờ vậy, huyện kịp thời khống chế, khoanh vùng khi dịch bệnh xảy ra, không để bùng phát trên diện rộng.

Diện mạo nông thôn của huyện Ia Pa ngày càng khởi sắc. Ảnh: V.C

Năm 2024 cũng đánh dấu thành công trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới khi huyện có thêm 1 xã và 1 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Lê Hữu Hưng-Chủ tịch UBND xã Kim Tân-phấn khởi cho biết: Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo cho xã bước chuyển mình mạnh mẽ trên các mặt.

Đến nay, 100% tuyến đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo việc đi lại và vận chuyển hàng hóa dễ dàng; 100% hộ dân được sử dụng điện; 63,8% hộ dân được sử dụng nước sạch; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,8%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,6%; xã không còn nhà tạm, dột nát.

Đây là kết quả đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã, là động lực để xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động việc làm bám sát kế hoạch và triển khai thực hiện tích cực. Năm học 2024-2025, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện duy trì 28 đơn vị trường học với 376 lớp/12.287 học sinh.

Ngành Y tế từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ khám-chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, toàn huyện còn 1.621 hộ nghèo, chiếm 11,16% (giảm 553 hộ).

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố vững chắc.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Trường xác định: “Năm 2025 là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ia Pa lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Do đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà phải chung sức, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra”.

Theo đó, năm 2025, huyện phấn đấu tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 12,67%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (nông nghiệp chiếm 47,48%; công nghiệp-xây dựng chiếm 30,97%; dịch vụ-thương mại chiếm 21,55%); thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm; tổng diện tích gieo trồng đạt 37.818 ha; tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 75.424 tấn; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 24 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,2% trở lên; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 65,5%; phấn đấu xã Chư Răng và Ia Trốk đạt chuẩn nông thôn mới...

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Trưởng (bìa trái) và Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Trường trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ và nhân dân xã Kim Tân. Ảnh: V.C

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trên, theo Chủ tịch UBND huyện, tất cả các cơ quan, ban, ngành, địa phương cần bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ.

Ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa dạng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo ra sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, chủ động phòng-chống, khống chế kịp thời, không để lây lan trên diện rộng.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất gắn với Dự án “Đánh giá thích nghi đất đai, phân vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến năm 2030 trên địa bàn huyện”, nhất là vùng sản xuất rau, hoa và cây ăn quả. Phấn đấu có thêm ít nhất 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp huyện.

Người dân huyện Ia Pa vui Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc. Ảnh: Vũ Chi

Cùng với đó, huyện sẽ tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, của huyện và các nguồn đóng góp của Nhân dân.

Làm tốt công tác quản lý, điều hành nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước; bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; chi ngân sách đúng trọng điểm, không dàn trải, trùng lắp gây thất thoát.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tỷ lệ giải ngân trong năm 2025. Chú trọng tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, tích cực thu hút các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế bền vững.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, huyện chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.