Ia Grai sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

6 tháng đầu năm 2023, UBND huyện Ia Grai đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, tổng giá trị sản xuất đến ngày 30-6 ước thực hiện 5.001 tỷ đồng, đạt 39,52% kế hoạch, tăng 15,56% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 515,95 tỷ đồng; hoàn thành việc phân khai các nguồn vốn sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai. Đến nay, 12 xã đạt tổng cộng 143 tiêu chí nông thôn mới, bình quân 12 tiêu chí/xã. Toàn huyện gieo trồng hơn 1.896 ha, đạt 105 % kế hoạch. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục triển khai 21 công trình, bổ sung 20 dự án của huyện để kêu gọi đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục quan tâm. Từ đầu đến nay, toàn huyện đã khám và điều trị cho 16.77 lượt người; kiểm tra 309 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát hiện 82 cơ sở vi phạm, xử phạt 12,05 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững.

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Lê Ngọc Quý yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các kế hoạch thực hiện Nghị quyết về phát triển công nghiệp-thiểu thủ công nghiệp, phát triển đô thị, du lịch, vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030. Tiếp tục triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia…

Các cơ quan, đơn vị, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các dự án đã được kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút đầu tư; tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động khai thác khoáng sản, chú trọng công tác quản lý bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2023 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác đối ngoại với huyện Đun Mia (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia). Chú trọng đảm bảo an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội.