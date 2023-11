Hy hữu: Phẫu thuật cho bệnh nhân có hơn 3.200 viên sỏi túi mật

Ngày 3.11, thông tin từ Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu, cắt túi mật có chứa hơn 3.2000 viên sỏi túi mật cho một bệnh nhân 29 tuổi.

Bệnh nhân là anh P.V.C (ngụ H.Trà Ôn, Vĩnh Long), vừa đi lao động ở nước ngoài trở về nhập viện cấp cứu sáng 1.11 do đau bụng nhiều. Qua khám lâm sàng và siêu âm, anh C. được chẩn đoán viêm túi mật cấp do nhiều sỏi túi mật và được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật cấp cứu.

Người nhà bệnh nhân cho biết, cách đây một năm, khi đi làm ở một tỉnh miền Trung, anh C. từng bị đau bụng dữ dội phải nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán viêm tụy cấp do sỏi túi mật. Các bác sĩ đã giải thích bệnh nhân phải phẫu thuật nhưng do sợ mổ và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài nên sau điều trị 10 ngày hết đau, bệnh nhân xuất viện về.

Tháng 3.2023, anh C. đi nước ngoài theo diện hợp tác lao động. Trong quá trình làm việc ở nước ngoài, anh C. thường đau bụng âm ỉ, ăn chậm tiêu, gần đây đau bụng nhiều hơn nên đi khám, phát hiện túi mật có nhiều sỏi và công ty khuyên nên về Việt Nam phẫu thuật cho đỡ tốn kém chi phí.

Quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân, ê kíp bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ ghi nhận túi mật bệnh nhân bị viêm cấp, căng to, thành phù nề. Sau gần 1 giờ, ca phẫu thuật cắt túi mật nội soi thành công. Khá hy hữu là túi mật của bệnh nhân trên chứa đầy sỏi, với hơn 3.200 viên sỏi từ 1 - 5mm cùng rất nhiều sạn nhỏ li ti. Hiện tại, 2 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn, ăn uống sinh hoạt gần như bình thường.

Chia sẻ về ca mổ trên, TS-BS La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ, người phẫu thuật cho bệnh nhân, cho biết: sỏi túi mật khi đã có triệu chứng đau thì nên phẫu thuật vì để lâu có thể dẫn đến các biến chứng nhiễm trùng, viêm hoại tử hay viêm tụy cấp có thể đe dọa đến tính mạng.

Trong khi đó, đường mật gồm có đường mật chính bao gồm đường mật trong gan, ống gan chung và ống mật chủ; đường mật phụ gồm túi mật và ống túi mật. "Túi mật là đường mật phụ nên khi cần thiết có thể cắt bỏ mà gần như không ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và sức khỏe bệnh nhân. Hiện nay, cắt túi mật bằng phẫu thuật nội soi là tiêu chuẩn vàng để điều trị những trường hợp sỏi túi mật có triệu chứng. Do vậy người dân nếu bị sỏi túi mật đã có triệu chứng đau nên đến bệnh viện để được phẫu thuật sớm, tránh các biến chứng đáng tiếc xảy ra", TS-BS La Văn Phú khuyến cáo.