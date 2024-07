(GLO)- Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 14/7 cho biết, hoạt động buôn bán bất hợp pháp fentanyl, một loại chất giảm đau bị lạm dụng như ma túy tăng mạnh trong năm nay.

(GLO)- Chiều 15-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Chư Sê, nâng tổng số ca tử vong do bệnh dại toàn tỉnh từ đầu năm 2024 đến nay lên 4 trường hợp.

Chuối là một trong những món ăn nhẹ phổ biến. Ăn 1 quả chuối trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn say giấc.

Uống thuốc sắc từ rễ cây phơi khô để chữa đau đầu, mất ngủ, một phụ nữ ngừng tim, tử vong do uống nhầm rễ cây lá ngón. Chuyên gia chống độc chỉ rõ sai lầm chết người.

Ổi là loại trái cây được đánh giá là có tác dụng rất tốt đối với bệnh nhân tiểu đường. Nó rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, kali và chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Sở Y tế Thanh Hóa đang phối hợp với Viện pháp Y quốc gia và cơ quan công an làm rõ nguyên nhân vụ mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện đa khoa H.Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).

Me là loại trái cây với vị chua rất đặc trưng. Dù trái me có kích thước nhỏ nhưng lại chứa hàm lượng dinh dưỡng đa dạng. Một lợi ích của me không phải ai cũng biết là có thể giúp giảm huyết áp.