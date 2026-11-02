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Hà Nội đo hạnh phúc người dân: Ùn tắc, ô nhiễm, giá nhà được chấm điểm ra sao?

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NHÃ UYÊN (theo VnExpress, TTO, TNO)

(GLO)- Hà Nội đưa các vấn đề từ khả năng chi trả nhà ở, chất lượng không khí đến ùn tắc, ngập úng vào bộ tiêu chí đo lường hạnh phúc. Thành phố dự kiến khảo sát tại 126 xã, phường và công bố kết quả hằng năm.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6004/QĐ-UBND về bộ tiêu chí và phương pháp khảo sát, đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô giai đoạn 2026-2030. Bộ tiêu chí gồm 5 trụ cột với 50 tiêu chí, phản ánh từ điều kiện kinh tế, việc làm, quan hệ xã hội đến môi trường sống, an sinh, an toàn và niềm tin vào chính quyền.

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Hà Nội xây dựng bộ tiêu chí đo lường chỉ số hạnh phúc nhằm đánh giá chất lượng sống và mức độ hài lòng của người dân. Ảnh minh họa: TTXVN/VTV

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận lấy cảm nhận của người dân làm căn cứ đánh giá chất lượng phát triển. Chỉ số này hướng tới việc xác định người dân thực sự được thụ hưởng chính sách ra sao, cảm nhận thế nào về chất lượng cuộc sống, sự an toàn và khả năng tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề chung.

Trong nhóm tiêu chí về văn hóa, môi trường và không gian sống, Hà Nội đưa vào đánh giá chất lượng, mức độ phù hợp của nhà ở; khả năng tiếp cận công viên, cây xanh, không gian công cộng; chất lượng không khí; vệ sinh môi trường, rác thải, nước thải, thoát nước và ngập úng; chất lượng đi lại hằng ngày.

Những nội dung này gắn trực tiếp với các vấn đề người dân đô thị thường xuyên đối mặt. Khả năng bảo đảm chỗ ở ổn định được xem xét trong nhóm tiêu chí về đời sống kinh tế và năng lực phát triển.

Trong khi đó, chất lượng không khí, tình trạng ngập úng và việc đi lại phản ánh những điều kiện có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, thời gian và trải nghiệm sống.

Đối tượng khảo sát là công dân từ 18 tuổi trở lên đang cư trú tại Hà Nội, không chỉ giới hạn ở người có hộ khẩu thường trú. Người thuê nhà, người tạm trú và lao động di cư sinh sống tại thành phố từ 6 tháng trở lên cũng thuộc diện khảo sát nếu đáp ứng điều kiện.

Năm 2026, Hà Nội dự kiến thực hiện 8.860 phiếu khảo sát trực tiếp tại 126 xã, phường, tương đương khoảng 1‰ dân số Thủ đô. Giai đoạn 2027-2030, tỷ lệ lấy mẫu dự kiến tăng lên khoảng 2‰ dân số mỗi năm, căn cứ quy mô dân số thực tế.

Chỉ số hạnh phúc được tính theo thang điểm 10, dự kiến công bố vào dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3) hằng năm.

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