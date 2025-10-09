Góp ý dự án Luật Quy hoạch và dự thảo nghị quyết liên quan đến thi hành án Luật Đất đai

(GLO)- Chiều 9-10, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị góp ý dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án Luật Đất đai.

Tham dự hội nghị có các Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh: Lý Tiết Hạnh, Siu Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Đồng thời, tập trung thảo luận, góp ý nhiều nội dung quan trọng mang tính thực tiễn.

Đối với dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi), các đại biểu kiến nghị cần giữ lại những quy hoạch có tầm chiến lược gắn với đảm bảo an ninh-quốc phòng; tích hợp một số quy hoạch chuyên ngành để tránh rườm rà, chồng chéo; xem xét lại tính cần thiết của việc quy hoạch hệ thống đô thị; bổ sung cơ chế điều phối liên ngành, ứng dụng dữ liệu quy hoạch quốc gia để đảm bảo tính thống nhất, tránh xung đột.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các đại biểu đề nghị bổ sung quy định về cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai để đảm bảo đồng bộ và hiệu quả.

Cùng với đó, rà soát kỹ các điều khoản có thể dẫn đến rủi ro pháp lý hoặc thiếu minh bạch; có quy định rõ ràng về quy chế xử lý khiếu nại, tố cáo trong trường hợp thu hồi đất theo tỷ lệ đồng thuận; bổ sung các cơ chế giám sát, kiểm tra, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp…

Ngoài ra, nhiều ý kiến tập trung vào vấn đề xác định giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất như: ủng hộ bỏ giá đất cụ thể; cần có cơ sở dữ liệu giá đất toàn quốc; bổ sung "tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất” nhằm đảm bảo tính đầy đủ, toàn diện của quy định cũng như làm cơ sở pháp lý cho các địa phương trong việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Cùng với đó, bổ sung tại quy định cụ thể về mục đích và các trường hợp được phép áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất; bổ sung vai trò giám sát của Trung ương, các bộ, ngành và tiêu chí điều chỉnh cụ thể đối với việc giao quyền cho UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn ghi nhận sự quan tâm, đóng góp với nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu. Đồng thời khẳng định, việc lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật và nghị quyết có tính cấp thiết, liên quan đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí cho hay, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, cụ thể các ý kiến đóng góp theo từng nội dung, điều khoản để phục vụ cho việc nghiên cứu, có ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sắp tới. Qua đó, góp phần hoàn thiện các dự thảo, bảo đảm quy định đi vào thực tiễn có tính khả thi, bảo vệ quyền lợi cũng như đáp ứng kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.