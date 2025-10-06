Trách nhiệm, tâm huyết từ cơ sở với văn kiện Ðại hội XIV của Ðảng

(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tích cực tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng.

Bên cạnh sự thống nhất cao với nội dung dự thảo, nhiều ý kiến tâm huyết từ cơ sở đã tập trung gợi mở, đề xuất những vấn đề cần tiếp tục quan tâm, bổ sung; qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm với sự nghiệp chung của đất nước.

Góp ý thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn

Tại phường Hoài Nhơn Nam, Đảng ủy phường đã tổ chức nhiều cuộc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng.

Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam tổ chức họp về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, ở phần I về “Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cơ đồ đất nước sau 40 năm đổi mới”, cán bộ, đảng viên phường đề nghị bổ sung các kết quả cụ thể về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cũng như lĩnh vực lao động-việc làm.

Tại phần III về “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước”, nhiều ý kiến đề nghị nhấn mạnh, bổ sung nhiệm vụ “Xây dựng và hoàn thiện thể chế khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo” để phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm thứ tư đã nêu ở phần XV về “Nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược”.

Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV-2025. Ảnh: ĐVCC

Theo bà Bùi Thị Thu Trúc-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam, nội dung “13 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030” trong dự thảo báo cáo được đảng viên đặc biệt quan tâm.

Trên cơ sở đó, nhiều ý kiến đề nghị Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là ưu đãi về thuế, tài chính, đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời có cơ chế trọng dụng nhân tài phù hợp, trước hết ở khu vực công, sau đó là doanh nghiệp.

Liên quan đến chuyển đổi số, cần ưu tiên phát triển hạ tầng mạng lưới và dữ liệu quốc gia, xây dựng các nền tảng số dùng chung; đào tạo, nâng cao kỹ năng số đáp ứng xu thế mới; khuyến khích sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong mọi lĩnh vực; tăng cường bảo đảm an ninh mạng…

Ngoài ra, góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), nhiều ý kiến đề nghị mở rộng, linh hoạt nguồn phát triển đảng viên ở các khu vực mới (như kinh tế số, doanh nghiệp nhỏ, HTX, lao động tự do); tăng chỉ tiêu bồi dưỡng đảng viên trẻ có kỹ năng số.

Về tài chính Đảng, cần điều chỉnh định mức thu, chi, phù hợp với cơ cấu thu nhập mới; rà soát, cập nhật các quyết định để sát với thực tiễn giai đoạn 2025-2030.

Ở lĩnh vực kiểm tra, giám sát, các ý kiến kiến nghị đẩy mạnh giám sát chuyên đề, chuyển mạnh từ “hậu kiểm” sang phòng ngừa, nhất là các nội dung về tài chính Đảng, công tác cán bộ, việc nêu gương của đảng viên; đồng thời xây dựng cơ chế liên thông dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra…

Đề xuất cơ chế phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Anh Nguyễn Đức Quỳnh-Bí thư Đoàn xã Ia Ly-nhận định: Ở phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, dự thảo chưa phản ánh đầy đủ một số chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng năng suất lao động, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, các chỉ số về môi trường, chỉ số phát triển con người (HDI), tỷ lệ lao động nông nghiệp, tỷ lệ lao động có bằng cấp… Do đó, cần bổ sung số liệu cụ thể để có cơ sở đối chiếu với mục tiêu giai đoạn 2025-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Về công tác thanh niên, anh Quỳnh kiến nghị Đảng, Nhà nước sớm ban hành các chính sách mang tính đột phá nhằm tạo điều kiện để thanh niên tham gia vào các dự án phát triển kinh tế trọng điểm, chú trọng thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Văn Thành-Bí thư Đoàn xã Ia Phí-nhấn mạnh: Với tinh thần học hỏi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thanh niên cần được khuyến khích tiếp cận tri thức mới, công nghệ mới.

Do vậy, dự thảo cần bổ sung nội dung phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, tăng cường cơ chế để thanh niên tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần mở rộng quan hệ quốc tế của đất nước.

Ở một góc nhìn khác, chị Bùi Thanh Hoa-Bí thư Đoàn xã Đak Pơ-góp ý về công tác xây dựng Đảng. Theo chị, tại phần XIV về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng”, nội dung về “xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận” cần nhấn mạnh hơn nữa vai trò của công tác tư tưởng trong định hướng dư luận xã hội, nhất là trong bối cảnh bùng nổ thông tin, tác động mạnh mẽ của chuyển đổi số và nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

“Dự thảo Báo cáo chính trị cần bổ sung giải pháp ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đồng thời tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình mới, sáng tạo trong không gian sinh hoạt chính trị, tư tưởng tại cơ sở, tạo sức hấp dẫn với đoàn viên, thanh niên”-chị Hoa đề xuất.