Giữa lúc giao tranh căng thẳng, Myanmar đón 2 chiến hạm Trung Quốc đến thăm

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 28.11 đưa tin một số tàu hải quân Trung Quốc, trong đó có một tàu khu trục và một tàu hộ vệ, đã đến thành phố Yangon của Myanmar vào ngày 27.11, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày.

Theo lịch trình, phái đoàn Trung Quốc tham gia "các cuộc trao đổi chuyên môn, cuộc thi văn hóa và thể thao cũng như thăm viếng những cơ sở quân sự với các sĩ quan và thủy thủ của Hải quân Myanmar".

Phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun xác nhận rằng hai tàu chiến và một tàu tiếp tế của Trung Quốc đã cập cảng Thilawa ở Yangon trong ngày 27.11 trước "cuộc tập trận an ninh hải quân giữa Myanmar và Trung Quốc", theo báo Global New Light of Myanmar.

Ông Zaw Min Tun không cung cấp thêm thông tin về cuộc tập trận nhưng cho hay chuyến thăm của tàu chiến Trung Quốc phản ánh "tình hữu nghị bền chặt" giữa quân đội hai nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu hải quân Trung Quốc tới Myanmar kể từ năm 2017, theo tờ South China Morning Post.

Chuyến thăm nói trên diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Myanmar và một liên minh của 3 nhóm vũ trang thiểu số xảy ra gần biên giới Trung Quốc ở bang Shan thuộc phía bắc Myanmar. Liên minh này tuyên bố đã chiếm giữ một số trung tâm thương mại quan trọng kể từ khi phát động cuộc tấn công chống quân đội Myanmar trong tháng trước.

Trong cuộc họp báo ngày 28.11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho hay Bắc Kinh rất quan ngại về tình hình ở miền bắc Myanmar và kêu gọi các bên liên quan ở quốc gia Đông Nam Á này ngừng bắn ngay lập tức, tránh làm leo thang tình hình và thực hiện những biện pháp hiệu quả để đảm bảo an ninh, ổn định dọc biên giới Trung Quốc-Myanmar, theo tờ China Daily.