Giống lúa OM468 tại xã Ia Rbol năng suất ước đạt 7,5 tấn/ha

(GLO)- Sáng 18-9, tại xã Ia Rbol (tỉnh Gia Lai), Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực 11 phối hợp với Công ty TNHH ThaiBinh Seed-Miền Trung-Tây Nguyên tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình trồng và thâm canh lúa chất lượng cao OM468 vụ mùa 2025.

cac-dai-bieu-tham-quan-mo-hinh-tham-canh-giong-lua-om468-tai-canh-dong-bon-hoai-anh-vu-chi.jpg
Các đại biểu tham quan mô hình thâm canh giống lúa OM468 tại cánh đồng bôn Hoai. Ảnh: Vũ Chi

Mô hình trồng và thâm canh giống lúa chất lượng cao OM468 được triển khai tại cánh đồng bôn Hoai trên diện tích 10 ha với 34 hộ tham gia.

Sau 3 tháng triển khai, giống lúa OM468 cho thấy khả năng đẻ nhánh khỏe, cứng cây, có khả năng chống chịu tốt với điều kiện thời tiết bất lợi. Trong giai đoạn trổ bông, mặc dù chịu ảnh hưởng gió mạnh, mưa lớn của bão số 5 tuy nhiên lúa không bị lép hạt, đổ ngã, trổ bông đều, hạt chắc, màu vàng đẹp.

Nhờ ứng dụng quy trình ICM và quản lý dịch hại tổng hợp trên đồng ruộng, lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều giảm, trong khi năng suất lúa tăng lên, ước đạt 7,5 tấn/ha. Với giá lúa tươi hiện tại 5.100 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, hộ dân lãi khoảng 18,8 triệu đồng/ha, cao hơn ruộng ngoài mô hình 7,3 triệu đồng/ha.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai mô hình và bày tỏ mong muốn mô hình tiếp tục được nhân rộng trong vụ tiếp theo, giúp nông dân tăng năng suất, giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích; đồng thời nâng cao chất lượng hạt gạo, tiến tới xây dựng thương hiệu gạo tại địa phương.

